Danilo Medina revela detalles de su conversación con Mike Pompeo en 2019

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, negó este miércoles que la llamada telefónica que le hizo Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, en julio de 2019, haya sido para advertirle que no podía buscar la reelección.

«Aquí nadie oyó lo que Pompeo me dijo, yo tampoco lo dije, pero aquí había un libreto para decir que Pompeo me llamó para llamarme la atención de que no me podía reelegir. Nada de eso es cierto«, aseguró el exgobernate.

Medina explicó que Pompeo lo llamó para expresarle que cualquier decisión que tomara debía estar dentro del marco legal de la República Dominicana y que, además, le deseó suerte.

«Ese señor me llamó para decirme: presidente, lo que usted vaya a hacer, hágalo dentro de la ley. Y mi respuesta fue: no hago nada que no esté dentro de la ley, así ha sido el ejercicio de mi gobierno en todo este tiempo. Y me dijo: le deseo mucha suerte y muchas gracias. Esa fue toda la conversación, pero eso era un libreto decir que Pompeo me llamó y que me dijo eso, eso es parte de la campaña de descrédito que se montó contra mí», manifestó el líder opositor.

No tuvo la intención de reelegirse en el 2020

Asimismo, Danilo Medina afirmó que nunca tuvo la intención de reelegirse como presidente en 2020 y que, desde temprano, se lo comunicó a sus compañeros del PLD que aspiraban al cargo.

«Déjeme decirle que yo nunca tuve la intención de reelegirme en el 2020, nunca. A todos los que aspiraban a presidentes, yo los convoqué dos años y medio antes y les dije: ustedes aspiran a la presidencia, pueden salir porque yo no voy a ser candidato. Yo no voy a aspirar en el 2020 porque yo no tenía cómo modificar la Constitución. Había que modificar la Constitución y yo no tenía los votos, porque el partido nuestro estaba dividido, y yo no tenía votos para hacerlo», pronunció.

No escogió a Gonzalo Castillo como candidato presidencial

El presidente del PLD, además, afirmó que no fue él quien escogió a Gonzalo Castillo como candidato del partido morado para las elecciones presidenciales de 2020, sino que fueron los propios aspirantes quienes seleccionaron tres encuestadoras, y en todas Gonzalo resultó elegido.

«Yo recuerdo que cuando ya decidí decir públicamente que no iba, convoqué a todos los que estaban aspirando y les dije: arrecien su campaña porque yo no voy a ser candidato. Y uno de los que están aspirando ahora, que dijo que yo no le cedí el paso a Leonel, dijo: entonces, escoja usted quién debe ser el candidato. Y le digo yo: no, no tengo que hacerlo, porque ¿por qué te voy a escoger a ti, por ejemplo, y a los otros no? Establezcan ustedes un mecanismo de cómo van a seleccionar uno de ustedes», comentó.

Continuó: «Ah, pero después dijeron que yo impuse a Gonzalo Castillo. Por Dios. El grupo de compañeros que estaba aspirando a la presidencia decidió hacer tres encuestas, no yo, y decidieron poner como coordinador a Temístocles Montás, y ellos escogieron a sus tres encuestadoras, no yo. Ni siquiera sabía cuáles eran las encuestadoras, y las tres encuestas las ganó Gonzalo Castillo. Yo no impuse a nadie«.

De igual forma, Medina destacó que, así como brindó su respaldo a Gonzalo Castillo en 2020 y a Abel Martínez en 2024, el candidato o candidata que sea elegido por el partido de la estrella amarilla para postularse a la Presidencia de la República contará con su total apoyo.

«La candidata o candidato que surja de esas elecciones va a tener mi apoyo total y mi entrega total», garantizó.

«El país necesita que el PLD vuelva al poder para retomar el camino del crecimiento y desarrollo que llevaba. Aquí quedaron muchas obras pendientes de hacerse que deben continuarse», enfatizó el exmandatario.

Danilo Medina ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

