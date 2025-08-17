Danilo Medina: “Si se hubiesen construido las plantas que dejé, hoy no habría apagones”

El expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró que los apagones que afectan al país pudieron haberse evitado si el gobierno actual hubiese dado continuidad a los proyectos energéticos iniciados durante su gestión.

Durante una Gran Asamblea Provincial celebrada en el Club de Leones de Santa Cruz de Mao, Medina recordó que su administración incrementó la capacidad instalada en 755 megavatios y transformó el parque energético del Este, sustituyendo 800 megavatios a base de derivados del petróleo por generación a gas natural.

También destacó la construcción del gasoducto de San Pedro de Macorís y la puesta en marcha de Punta Catalina, proyecto que, según explicó, fue diseñado para albergar dos plantas adicionales. “Si se hubiesen construido esas dos plantas, hoy no hubiese apagones en la República Dominicana”, afirmó.

Déficit de aulas y obras inconclusas

Medina también denunció que su gobierno dejó en construcción 11,000 aulas escolares, muchas de las cuales no fueron terminadas, lo que ha provocado un déficit que afecta el actual año escolar. “Nosotros dejamos un país sin apagones, con energía barata, con hospitales transformados, con miles de aulas y obras en cada provincia”, expresó.

Juramentación y reconocimiento

Durante el acto, el exmandatario juramentó a 31 jóvenes nuevos votantes y recibió un reconocimiento de la Dirección Provincial de la Corriente Magisterial Eugenio María de Hostos por sus aportes al desarrollo de la provincia Valverde.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, presentó la ruta de trabajo del partido con miras a las elecciones de 2028, reafirmando el compromiso de fortalecer su estructura y reconectar con la ciudadanía.

La asamblea forma parte de la jornada de orientación y fortalecimiento orgánico que desarrolla el PLD en todo el territorio nacional