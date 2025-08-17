Danilo Medina: “Si se hubiesen construido las plantas que dejé, hoy no habría apagones”

  • Hoy
Danilo Medina: “Si se hubiesen construido las plantas que dejé, hoy no habría apagones”

El expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró que los apagones que afectan al país pudieron haberse evitado si el gobierno actual hubiese dado continuidad a los proyectos energéticos iniciados durante su gestión.

Durante una Gran Asamblea Provincial celebrada en el Club de Leones de Santa Cruz de Mao, Medina recordó que su administración incrementó la capacidad instalada en 755 megavatios y transformó el parque energético del Este, sustituyendo 800 megavatios a base de derivados del petróleo por generación a gas natural.

También destacó la construcción del gasoducto de San Pedro de Macorís y la puesta en marcha de Punta Catalina, proyecto que, según explicó, fue diseñado para albergar dos plantas adicionales. “Si se hubiesen construido esas dos plantas, hoy no hubiese apagones en la República Dominicana”, afirmó.

Déficit de aulas y obras inconclusas

Medina también denunció que su gobierno dejó en construcción 11,000 aulas escolares, muchas de las cuales no fueron terminadas, lo que ha provocado un déficit que afecta el actual año escolar. “Nosotros dejamos un país sin apagones, con energía barata, con hospitales transformados, con miles de aulas y obras en cada provincia”, expresó.

Juramentación y reconocimiento

Durante el acto, el exmandatario juramentó a 31 jóvenes nuevos votantes y recibió un reconocimiento de la Dirección Provincial de la Corriente Magisterial Eugenio María de Hostos por sus aportes al desarrollo de la provincia Valverde.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, presentó la ruta de trabajo del partido con miras a las elecciones de 2028, reafirmando el compromiso de fortalecer su estructura y reconectar con la ciudadanía.

La asamblea forma parte de la jornada de orientación y fortalecimiento orgánico que desarrolla el PLD en todo el territorio nacional

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Danilo Medina: “Si se hubiesen construido las plantas que dejé, hoy no habría apagones”
Danilo Medina: “Si se hubiesen construido las plantas que dejé, hoy no habría apagones”
17 agosto, 2025
Unidad 2 de Punta Catalina vuelve a operar, ¿mejorará suministro eléctrico?
Unidad 2 de Punta Catalina vuelve a operar, ¿mejorará suministro eléctrico?
17 agosto, 2025
Luis Abinader pide disculpas por apagones y anuncia reactivación de unidad afectada en Punta Catalina este domingo
Luis Abinader pide disculpas por apagones y anuncia reactivación de unidad afectada en Punta Catalina este domingo
16 agosto, 2025
Luis Abinader visitará esta tarde Punta Catalina
Luis Abinader visitará esta tarde Punta Catalina
16 agosto, 2025
Protestas en Cibao por apagones: exigen mejoras en el servicio eléctrico
Protestas en Cibao por apagones: exigen mejoras en el servicio eléctrico
16 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Vas a cambiar dólares? Estas son las tasas del 15 al 18 de agosto

¿Vas a cambiar dólares? Estas son las tasas del 15 al 18 de agosto

¿Menos es más? Exportadores bajan, pero valor exportado alcanza nuevo pico

¿Menos es más? Exportadores bajan, pero valor exportado alcanza nuevo pico

¡Vistosa y nutrida inauguración! Kelvin Cruz exalta el fervor patrio

¡Vistosa y nutrida inauguración! Kelvin Cruz exalta el fervor patrio

Para ser psiquiatra

Para ser psiquiatra

Equipo voleibol dominicano gana bronce en los Juegos Panam Junior

Equipo voleibol dominicano gana bronce en los Juegos Panam Junior

Agosto al rojo vivo

Agosto al rojo vivo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo