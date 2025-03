Danilo Medina sobre imputaciones contra sus familiares: Los persiguen solo por ser mis hermanos

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró este miércoles que su familia es víctima de una «judicialización de la política» y que sus hermanos están vinculados a casos de corrupción administrativa y son perseguidos únicamente por su vínculo con él.

«Dígame, ¿cómo se explica que a un gobierno elegido con el 62% de los votos del país en el año 2016 le montaran un movimiento de protesta, prácticamente comenzando el gobierno, para desacreditarnos? Yo aparecía detrás de las rejas de una cárcel, junto con Leonel Fernández, acusándonos de ser dos ladrones. Todo eso es el libreto de la judicialización de la política, había que desacreditarme a mí y a mi familia. Mi familia es víctima de ser hermano de Danilo Medina, por eso están presos y por eso los persiguen, por ser mis hermanos«, respondió el exmandatario a la pregunta sobre si considera que en su contra se aplicó el «lawfare» o guerra jurídica.

Medina destacó que la razón por la que no había hablado del tema fue porque, en ese momento, se montó una campaña de descrédito, difamación e infamia en su contra y la de su familia, la cual, según sus palabras, no le permitía hablar.

«Ahora, ¿por qué no he hablado yo en todo este tiempo de ese tema? Porque cuando hay bulla no te escuchan. Y aquí se montó una campaña de descrédito, de difamación y de infamia contra mi familia y contra mí. No hacía nada con hablar, porque no me permitían que hablara. No bastó que yo, incluso, nombrara una comisión de notables del país, de todas las iglesias, del empresariado, de los trabajadores, de las organizaciones de la sociedad civil, para que investigaran a Punta Catalina, porque ellos montaron la campaña de que Punta Catalina era el cuerpo del delito para meterme preso. Todos lo recuerdan…», pronunció el líder opositor.

Danilo Medina, expresidente de la República y presidente del PLD

Asimismo, el exjefe de Estado señaló que el motivo de dicha campaña se basó en que su Gobierno «dejó la vara muy alta» y que la oposición en ese momento no podía superarla, por lo que solo tenía la opción de destruir al PLD.

«Nosotros dejamos la vara muy alta. No me luce a mí decirlo, pero la dejamos muy alta, en todos los sentidos. Entonces, era difícil saltar esa vara y había que destruir a los que hicieron la gestión de gobierno, y sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana, porque no era a mí, era al PLD al que había que anular. Entonces, yo no puedo acusarlos de que se aplicó la misma receta (del «lawfare» o guerra jurídica), pero fue muy parecida», afirmó.

Cuándo comenzó la supuesta campaña

Danilo Medina sostuvo que la presunta persecución a sus allegados comenzó en marzo de 2016, cuando el asesor de campaña de su equipo, el señor João Santana, a quien considera «un genio» y «amigo personal», fue imputado en el caso Lava Jato.

«Miren, es fácil entender lo que pasó con nosotros. A nosotros se nos comenzó a perseguir, aplicando ese tipo de políticas que se ha aplicado en toda la región, en marzo del 2016, cuando el asesor de campaña nuestro, el señor João Santana, que para mí es un genio y el mejor asesor de campaña que he conocido en toda mi vida, fue imputado en el caso Lava Jato. Aquí se montó una campaña para decir que yo estaba recibiendo dinero de Brasil. Llenaron el país con esa campaña de que yo recibí dinero de Brasil», indicó el exgobernate.

«En las investigaciones que le hicieron a João Santana, mi amigo personal, él dijo que de todas las campañas que ha dirigido en el mundo, no solo en América Latina, sino también en Europa, las únicas dos campañas que no recibieron dinero de Brasil fueron la de Danilo Medina en República Dominicana y la de un candidato a senador en Argentina. Pero eso no tuvo ninguna importancia, siguieron con la campaña», enfatizó.

Danilo Medina ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.