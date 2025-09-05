Danilo Medina y sus familiares

La decisión del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Montilla Sierra, de devolver al Estado más de 3,000 millones de pesos, dos mil millones en efectivo, luego de un acuerdo con el Ministerio Público, pone de manifiesto la magnitud del saqueo a que fueron sometidos los fondos del erario en los gobiernos del PLD en base a negociaciones fraudulentas perpetradas por compañías creadas por los familiares cercanos al expresidente, cuyo hermano, Alexis Medina Sánchez, fue condenado, recientemente, a siete años de cárcel, por el mismo expediente.

Esta decisión del cuñado del expresidente invalida las acusaciones externadas por Danilo Medina de que el gobierno había desarrollado, a través del Ministerio Público, una persecución contra su familia por razones políticas y la defensa a ultranza del diputado Gustavo Sánchez quien ante la arrolladora realidad de los hechos alega que estos familiares abusaron de la confianza del exprimer mandatario, exculpándolo de cualquier responsabilidad ante los hechos.

La verdad es que se hace cuesta arriba aceptar que una persona de la experiencia y capacidad política de Danilo Medina, quien en su rol de presidente se supone el ciudadano mejor informado por los diferentes organismos de seguridad del Estado, permaneciera ajeno a las diabluras y riquezas de sus más cercanos familiares.