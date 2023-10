Darell estrena video de su exitoso tema «Lollipop»

El reconocido exponente y creador de éxitos, Darell, vuelve a estar en el centro de atención con su éxito, «Lollipop«, de su álbum más reciente, Everybody go to the Discotek.

Esta contagiosa canción ha arrasado a nivel mundial, acumulando más de 4 millones de reproducciones orgánicas y entrando en las listas de éxitos en diversas plataformas digitales.

«Lollipop» se ha convertido rápidamente en una de las canciones favoritas de los fanáticos en todo el mundo, cautivando a la audiencia con su distintiva fusión de ritmos de bachata y urbanos.

La canción no solo ha resonado con los oyentes, sino que también ha alcanzado un éxito significativo en las listas de reproducción de plataformas digitales. En Spotify®, «Lollipop« entró en el Top 50 de la lista Viral Songs Global y en el Top 100 de la lista Top Songs Global.

El tema ha escalado hasta el Top 5 en la lista de canciones virales en España y Uruguay, ha ingresado en el Top 20 en Colombia y Chile, y ha hecho una notable aparición en el Top 100 en Argentina, Ecuador y Costa Rica. De manera impresionante, también ha alcanzado el Top 10 en la lista de Top Songs en España.

Mientras tanto, en Apple Music®, ha asegurado el puesto #2 en España, ha llegado al Top 20 en Chile y se ha posicionado en el Top 50 en Colombia, así como en el Top 100 en Argentina, Ecuador y Costa Rica.

En Shazam®, «Lollipop« ha logrado un éxito notable, reclamando el puesto #1 en la lista global de música latina, asegurando un lugar en el Top 20 en las listas globales e incluso alcanzando la posición #1 en Colombia. También ha llegado al Top 5 en varios países, incluyendo Venezuela, Chile, España, Ecuador, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Perú. Además, la canción ha ingresado en el Top 10 en México y ha dejado su huella en el Top 100 en Estados Unidos.

Para celebrar el inmenso éxito de «Lollipop«, Darell sorprendió a sus seguidores con el muy esperado estreno del video. Dirigido por el director de renombre, Gus, el impresionante video fue filmado en la vibrante ciudad de Miami, FL. La pieza audiovisual captura la esencia sensual de la canción mientras Darell y su banda ofrecen una actuación cautivadora, complementada por bailarines que se mueven al irresistible ritmo de “Lollipop”. A tan solo 48 horas desde su estreno, el video ha acumulado la impresionante cifra de un millón de visualizaciones.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, Darell, afirmó: “Lollipop es mi canción favorita del álbum. Todo lo que es una fusión de géneros, como esta y ‘Wait Deh Man’, me gusta hacerlo. Con esta usamos bachata, que es un tipo de música con la que crecimos, y luego todos escuchábamos a Luny Tunes mezclado con reguetón en Mas Flow. Esa es la esencia que estoy dando en la canción, y realmente es mi favorita”.

Como una de las figuras más reconocibles en la música latina, Darell continúa consolidando su estatus como creador de éxitos. Con «Lollipop« conquistando las listas de éxitos y cautivando a audiencias en todo el mundo, Darell continúa siendo una fuerza impulsora del género urbano a nivel global.