De Dave Bautista a John Cena: Luchadores que se han convertido en actores exitosos

En la última década, la ruta del ring de lucha libre a Hollywood ha surgido como una trayectoria profesional viable.

La lucha libre y Hollywood siempre han compartido una conexión natural y hemos visto muchos atletas realizar el salto hacia el mundo del espectáculo.

Veamos algunos de los casos más reconocidos de luchadores que se han convertidos en estrellas de Hollywood.

Dave Bautista (Batista)

Dave Bautista, el «Animal», encajó a la perfección cuando Hollywood necesitaba una figura imponente y descomunal que aportara tanto humor como estrellato. Su interpretación de Drax en Guardianes de la Galaxia no solo fue convincente, sino sobresaliente.

Mientras que la mayoría de los luchadores terminan encasillados en papeles que reflejan su tamaño y personalidad, Bautista tenía otros planes. Se distanció de las apariciones en la WWE e incluso adelgazó para romper con su imagen anterior. Con papeles en películas como Knock at the Cabin (2023), The Killer’s Game (2024) y The Last Showgirl (2024), Bautista ha demostrado su alcance y profundidad como actor.

Dwayne Johnson (The Rock)

Sin duda, el nombre más destacado de esta lista, tanto en su trayectoria como en fama mundial, es Dwayne «The Rock» Johnson. Durante más de una década, ha sido una figura casi omnipresente en Hollywood, encabezando éxitos de taquilla y protagonizando una de las franquicias más influyentes de todos los tiempos: la saga Rápidos y Furiosos.

Más allá de sus innumerables cameos y apariciones en televisión, Johnson se consolidó como la estrella predilecta cuando los cineastas necesitaban una figura imponente que pudiera lanzar villanos a la deriva y complementarla con una ocurrencia perfecta.

Mucho antes de Hollywood, los fans de la WWE lo conocían como un showman nato con un carisma y unas habilidades con el micrófono inigualables, talentos que se trasladaron a la perfección a la gran pantalla.

John Cena

Muy pocos hombres se han atrevido a enfrentarse a John Cena en una batalla verbal, y aún menos han salido ilesos. Tras consolidarse como la cara visible de la WWE, mudarse a Hollywood parecía el siguiente paso natural, aunque la transición no fue sencilla.

No fue hasta su espectacular papel en Trainwreck de Amy Schumer que el público empezó a ver el verdadero potencial actoral de Cena. Desde entonces, a pesar de algunos tropiezos, ha construido una impresionante filmografía aprovechando sus virtudes. Hoy, John Cena se ha labrado un lugar en Hollywood, especialmente como Peacemaker de DC, cuya segunda temporada se estrenará el 28 de agosto.

Hulk Hogan

Hulk Hogan merece el crédito por allanar el camino para futuros luchadores. Convirtió la lucha libre en una atracción mundial y la popularizó, lo que naturalmente llevó a la figura más importante de la WWE a viajar con frecuencia a Hollywood.

Sin embargo, su talento actoral no se tradujo del todo en la gran pantalla. Salvo algunos cameos notables, ninguna de sus películas alcanzó el éxito de crítica o público. Aun así, aunque no pudo replicar su dominio en la WWE, Hogan logró romper la barrera de Hollywood.

‘Rowdy’ Roddy Piper

Uno de los nombres más importantes de la lucha libre, Roddy Piper era él mismo sin complejos en el ring, y transmitió esa misma energía a su carrera como actor. Su película de culto «Ellos Viven», dirigida por John Carpenter, no solo fue un éxito, sino un momento cultural que puso de manifiesto la calidad actoral de Piper.

Aunque no apareció en muchos proyectos, «Rowdy» Roddy Piper dejó una huella imborrable.