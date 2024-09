Dave Bautista lucha contra un grupo de sicarios dispuestos a matarlo en ‘The Killers Game’

Los Ángeles- El exluchador de la WWE Dave Bautista peleará por su vida contra un grupo de sicarios dispuestos a todo con tal de llevarse el crédito de su muerte en ‘The Killer’s Game’, una comedia de acción que aterriza este viernes en la gran pantalla.

«Esto es un hipermundo de asesinos, de escapismo, es divertida y hay romance, así que esperamos que la gente se divierta mucho y pase un buen rato», dijo Bautista (‘Dune: Part Two’, ‘My Spy’, ‘Blade Runner 2049’) en una entrevista con EFE.

Dirigida por el experto en artes marciales J.J. Perry y basada en el libro homónimo de 1997 del aclamado escritor americano Jay Bonansinga, la película relata la vida de Joe Flood (Bautista), un veterano asesino que se enamora de Maize (Sofia Boutella), una reputada bailarina a la que rescata en una de sus misiones.

En el momento más dulce de su romance Flood es diagnosticado de una enfermedad terminal y decide suicidarse. Cuando los mismos sicarios que contrató para que lo matasen se fijan en Maize, y Flood va conociendo más detalles de su estado de salud, se ve obligado a defenderse de un ejército de asesinos y recuperar al amor de su vida antes de que sea demasiado tarde.

«Esperemos haberle hecho justicia al libro», agregó el ex luchador profesional de la WWE, quien reconoció no haber leído la novela de Bonansinga durante el rodaje de la película, por lo que su personaje fue creado sin verse reflejado en el Joe Flood que se describe en el libro.

La cinta, que fue rodada en Budapest en verano del año pasado, une las aficiones que durante años han formado parte de la vida de Bautista y Butella (‘The Mummy’, ‘Kingsman: The Secret Service’): la lucha y el baile.

La experiencia de Bautista como profesional de lucha libre le permite estar cómodo con las escenas de acción, mientras que Butella, quien ha bailado junto a estrellas como Madonna, pudo representar a una bailarina profesional en la ficción.

«Es mi zona de confort (la acción), pero es algo que no me desafía. No es algo en lo que me concentro y no es la razón por la que quiero actuar», admitió el actor estadounidense.

Cuando ruedo una película «estoy realmente más enfocado en lo que quiero ser: un muy buen actor», apostilló.

Tras su paso como una de las leyendas más conocidas de la lucha libre, Bautista ha ido explorando otros géneros como ciencia ficción (‘Guardians of the Galaxy’ o ‘Guardianes de la Galaxia’) o el terror (‘Knock at the cabin’ o ‘Llaman a la puerta’), demostrando así una versatilidad más allá de las proyecciones de acción.

Y es por ello que este proyecto, que combina escenas de mucho movimiento con una historia de amor, le pareció «realmente genial en las películas de acción, porque el romance es el corazón de la historia», agregó.

Para Boutella, la relación entre los protagonistas y la definición de su personaje fue lo que más le entusiasmó de este proyecto, en el que también aparece otra antigua estrella de la WWE, Drew McIntyre, el exjugador de fútbol americano Terry Crews (‘Deadpool’), los artista marciales Scott Adkins y Marko Zaror, o el actor Ben Kingsley (‘Gandhi’; ‘Shutter Island’).

«La cualidad física es divertida y tenemos acceso a eso fácilmente con nuestros cuerpos porque nos conocemos mucho, pero creo que lo que es más divertido para nosotros es lo otro (actuar)», sentenció la actriz argelina.