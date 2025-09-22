David Collado adelanta habrá firma de convenios con dos aerolínea europeas en Top Resa en París

París, Francia. El ministro de Turismo, David Collado, anunció que mañana se formalizarán acuerdos estratégicos con las aerolíneas Air France y Caraïbes, que fortalecerán la conectividad aérea de la República Dominicana con Europa en el marco de la feria turística IFTM Top Resa, en París.

Al conversar con periodistas, Collado adelantó que a las 12:30 del mediodía se firmará el convenio que marca el regreso de Air France al país, tras más de un año de ausencia. La aerolínea retomará sus operaciones con vuelos directos hacia Punta Cana, uno de los principales polos turísticos dominicanos.

Collado expresó su satisfacción por este logro y destacó el impacto que tendrá en el mercado francés:

“Este acuerdo nos llena de alegría y significa recuperar una conectividad que habíamos perdido. El 50% de los pasajeros de Air France eran franceses, pero el otro 50% correspondía a conexiones internacionales. Eso demuestra el valor estratégico de este regreso para colocar de nuevo a la República Dominicana en el centro del mapa aéreo europeo”.

Asimismo, informó que se suscribirá un acuerdo con Caraïbes, aerolínea que actualmente opera 11 vuelos directos entre Francia y la República Dominicana. Esta alianza ampliará las frecuencias y consolidará el flujo de turistas procedentes del mercado galo, considerado tradicionalmente uno de los seis más importantes para el país caribeño.

El ministro resaltó que la decisión de participar como socio país en Top Resa fue clave para impulsar las negociaciones y concretar estos convenios.

“Estamos demostrando que la República Dominicana está lista y preparada para seguir brillando en el escenario mundial del turismo, con pasos firmes y alianzas concretas”, afirmó.

La feria Top Resa inicia mañana martes e incluirá un corte de cinta y una presentación nocturna o Showroom de los destinos dominicanos, con énfasis en Miches, un polo turístico en desarrollo donde se construyen proyectos de alta gama como Four Seasons, junto a reconocidas cadenas internacionales como Hilton, Hyatt y Viva Wyndham.

Collado también destacó que la delegación dominicana contará con 30 coexpositores, la cifra más alta de participación del sector privado, quienes presentarán la oferta turística nacional y sostendrán reuniones de negocios para potenciar el crecimiento del turismo hacia el país.

El stand de República Dominicana supera los 400 metros cuadrados y alberga espacios para los coexpositores, rondas de negocios, una exposición cultural presentada por Banreservas de 75 metros cuadrados, además de áreas privadas, salas de prensa y de reuniones.

Top Resa se desarrollará desde este martes hasta el jueves en París y es considerada una de las tres ferias turísticas más importantes de Europa.

