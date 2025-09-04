David Collado: ¿De ministro y presidenciable a presentador de noticias junto a Cavada?

Con la icónica frase del periodista Roberto Cavada: “Concédame 30 minutos y un poco más…”, el ministro de Turismo, David Collado, sorprendió a los dominicanos al debutar como presentador de noticias, mostrando una faceta poco conocida: relajado, jocoso y enérgico.

Durante su intervención, Collado bromeó con soltura: “Concédame 30 minutos y un chin más y quizá a la 1:00 de la mañana Cavada y yo terminamos” o “Estos son los hechos que son noticias a este minuto”.

Con la seguridad de un pez en su riachuelo, se adueñó del set y presentó titulares como si llevara años en el oficio. Incluso imitó la característica voz en off de Cavada cuando introdujo su propia entrevista, desatando uno de los momentos más cómicos de la noche.

Puede leer: David Collado sobre aspiraciones presidenciales: «En ningún momento me he pronunciado. Estoy concentrado en ser ministro»

Acto seguido, se lanzó con toda la formalidad de un presentador experimentado:

“Muy buenas noches, mi nombre es David Collado Cavada esta tarde y yo haré el noticiario de esta noche. En hora buena, concédame 30 minutos y un chin más, y les presentaré el país y el resto del mundo”.

Con fluidez, dio paso a los reporteros y hasta se animó a bromear sobre la puntualidad de Cavada: “Cavada sigue tarde, aunque él siempre dice que lo demás y lo demás son copias”. Justo en ese instante, el periodista llegó para continuar el noticiario.

Tan en su papel estaba el ministro que al iniciar la entrevista, fue él mismo quien rompió el hielo lanzando la primera pregunta al periodista.

Síganos como periodicohoyrd