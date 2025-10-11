David Collado entrega el nuevo muelle turístico de Miches: un impulso al desarrollo del destino

  • Hoy
Miches, El Seibo.- El ministro de Turismo, David Collado, entregó la reconstrucción del muelle turístico de Miches, en la provincia El Seibo, con una inversión a de RD$ 51,400,000.
 
La obra consiste en la reconstrucción total del muelle existente, el cual quedó destruido tras el paso del huracán Fiona por país, incorporando elementos estructurales metálicos y de madera tratada que garantizan resistencia, durabilidad y armonía con el entorno marino.
 
El ministro Collado dijo que la entrega del reconstruido muelle es otro paso de avance para el desarrollo turismo en Miches, un destino con una ascendente crecimiento.

«Con la entrega de este reconstruido muelle damos otro paso de avance para fortalecer este hermoso destino de Miches, lo que tendrá un impacto directo en su economía como fuente generadora de riquezas y empleos en toda la zona», dijo el ministro Collado.

Este muelle, indicó, servirá para el embarque y desembarque de lanchas y catamaranes, lo que constituye una propuesta al desarrollo turístico que tanto requería esa comunidad.

El nuevo muelle está compuesto por pilotes metálicos galvanizados, hincados y rellenos de hormigón estructural, estructura metálica principal y secundaria, compuesta por vigas tipo W16x36, W16x26 y W8x13, así como, piso de madera tratada de pino americano, cubriendo toda la pasarela principal, barandas de protección en madera tratada, con herrajes y fijaciones de acero inoxidable.

WhatsApp Image 2025 10 11 at 12.48.45 PM 1


 
También cuenta con gazebo central de 20’x20’, construido en madera estructural, con cubierta de shingle asfáltico sobre forro machihembrado 1”x6”, plataforma de acceso en acero estructural con piso de madera tratada, unida al muelle principal.
 
Asimismo, consta de un sistema de iluminación y electricidad, compuesto por postes de madera con luminarias, conducciones en CPVC Schedule 80 y control automático mediante fotocelda y temporizador y aplicación de pinturas y recubrimientos protectores para todas las superficies metálicas y de madera expuestas al ambiente marino.
 
La instalación eléctrica del muelle cuenta con un sistema diseñado para garantizar seguridad y visibilidad durante las horas nocturnas, así como realce estético del conjunto.

La instalación incluye 20 postes de madera y luminarias tipo LED, el sistema es controlado por fotoceldas y temporizadores, lo que permite su operación automática y eficiente.
 
La reconstrucción del muelle turístico de Miches, ubicado en el litoral costero de este municipio, forma parte de las acciones del Ministerio de Turismo (MITUR) y el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), orientadas a fortalecer la infraestructura portuaria-turística del país.
 
 
Dato
El muelle turístico de Miches colapsó tras el paso del huracán Fiona en septiembre del 2022.
 
Este muelle cuenta con acceso directo al malecón, uno de los principales centros de recreación de comunitarios y turistas en la comunidad de Playa Arriba, en Miches.

