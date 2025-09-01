David Collado sobre aspiraciones presidenciales: «En ningún momento me he pronunciado. Estoy concentrado en ser ministro»

El ministro de Turismo, David Collado, a quien muchos dominicanos perfilan como posible candidato presidencial para las elecciones 2028-2032, aclaró este lunes que en ningún momento ha manifestado aspiraciones de gobernante tras el 16 de agosto de 2020.

«En ningún momento me he pronunciado con aspiraciones políticas presidenciales luego del 16 de agosto del 2020 a la fecha», afirmó Collado durante la inauguración de 15 fachadas patrimoniales en la Ciudad Colonial.

El funcionario enfatizó que está completamente concentrado en su gestión como ministro de Turismo. “Estoy concentrado al 200% en ser ministro de Turismo. No es mi caso y creo que hay que acatar las normas y las leyes de nuestro país y el mandato de la Junta Central Electoral”, dijo.

Collado reiteró tajante: “No hay un solo pronunciamiento público ni una sola actividad pública luego del 16 de agosto de 2020”.

Se recuerda que el 9 de julio, el presidente Luis Abinader utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a todos los precandidatos y sus coordinadores, recordándoles los límites en las campañas políticas:

«Soy un Presidente tolerante y democrático, pero todo tiene un límite. Seguiremos gobernando para la gente y por eso, les digo a todos los precandidatos y a sus coordinadores: no están permitidos los actos proselististas a funcionarios«, escribió.

David Collado y presidente Luis Abinader.

Ante esto, el ministro Collado manifestó su respaldo a las declaraciones del mandatario y reafirmó su enfoque en la agenda nacional e internacional. «Como lo hemos manifestado públicamente y en la práctica, estamos enfocados en nuestra agenda nacional e internacional para seguir posicionando a la República Dominicana como líder en la región y sumando logros e iniciativas en beneficio de todos», aseguró.

Cargos que ha ocupado David Collado

Se tiene presente que David Collado fue diputado y presidente de la Comisión de Turismo entre 2010 y 2016, y luego alcalde del Distrito Nacional durante el período 2016-2020. Actualmente se desempeña como ministro de Turismo.

