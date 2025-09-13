David Collado inicia reconstrucción de plaza en Río San Juan con una inversión de RD$33 millones

David Collado inicia reconstrucción de plaza en Río San Juan con una inversión de RD$33 millones

Río San Juan, María Trinidad Sánchez. – El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este sábado los trabajos de reconstrucción de la plaza de vendedores en playa Mino, con una inversión de RD$33,941,612.

La obra, que comprende la intervención de un área de más de 2,613 metros cuadrados, tendrá un gran impacto económico en toda la zona y se convierte en un valor agregado al turismo en este municipio.

El ministro de Collado expresó que esa intervención es parte de su plan de recuperar y embellecer los frentes marinos.

«Obras como esta plaza que estamos iniciando, mejoran el entorno de la playa, además de tener un gran impacto económico entre comerciantes y vendedores de la misma», dijo Collado.

El funcionario recordó la inversión que ha hecho el Ministerio de Turismo en la provincia María Trinidad Sánchez, especialmente en Río San Juan, municipio viene exhibiendo un gran impulso en la industria turística.

 La intervención de la plaza en playa Mino incluye, además, la reconstrucción de aceras y contenes, módulos de servicios, mobiliario, paisajismo y baños. 

También se agrega acceso peatonal, rampas de acceso universal, pergolado, área de terraza, cisterna e iluminación y área de duchas.

Al acto de inicio de la obra asistieron autoridades provinciales y municipales, así como empresarios turísticos.

Autoridades y representantes de la comunidad agradecieron todo el apoyo que ha dado el ministro Collado a Río San Juan para impulsar este destino turístico.

