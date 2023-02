El ministro de Turismo, David Collado, reiteró este miércoles que su compromiso dentro de la institución, es que todos los procesos que se ejecuten se hagan con transparencia.

¨Yo no robo, no cojo comisión, yo no le doy nombramientos a dirigentes de mi partido, ni amigos ni familiares y no tengo un solo familiar directo mío en el Estado dominicano en ninguna posición¨, apuntó.

Indicó además que ¨nosotros creamos un observatorio de buenas prácticas con cinco universidades del país que la lidera INTEC y su rector, también está la PUCMM, UNIBE, APEC, las cuales llevan los procesos y licitaciones de nuestra institución en la parte de infraestructura¨.

El funcionario resaltó que ¨la iglesia católica y adventista también forman parte de esta supervisión para ganar la transparencia¨.

Collado enfatizó que con los ahorros que ha hecho la entidad han podido realizar nuevas infraestructuras.

¨Con los ahorros que hemos obtenido en cuanto a nómina, compras y códigos para su efectivización que hemos tenido en el gastos de la institución que solo del año 2022 fueron de 3 mil millones de pesos estamos haciendo las infraestructuras.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.