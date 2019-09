David: “Gracias familia de Boston”

El dominicano David Ortiz fue el protagonista del lanzamiento de la primera bola en Fenway Park, previo al juego entre los Boston Red Sox y New York Yankees.

El ex toletero patirrojo y consentido de la afición en Boston, corrió hacia el diamante de la mítica casa de los Red Sox y lanzó la bola al ex catcher de Boston, Jason Varitek, luego de recuperarse de la herida que sufrió tras recibir un disparo por la espalda en un ataque afuera de un bar en Santo Domingo, República Dominicana el pasado 9 de junio.·Primero que nada, doy gracias a Dios por estar aquí”, dijo Ortiz tras la ceremonia.

“Quiero realmente agradecer a mi verdadera familia, la de Medias Rojas, por estar conmigo cuando los necesité. Quiero agradecer a los aficionados que rezaron por mí, a mis ex compañeros por apoyarme.

“A los Yankees por estar pendientes de mí. Gracias. Dios los bendiga”, concluyó.

Tras la ceremonia, en la que Ortiz no dejó de sonreir, saludó a la afición y tomó su asiento en primera fila del lado del dugout de los Red Sox.

Ortiz, quien fue traslado a Boston en un jet privado de los Red Sox tras el incidente, se sometió a tres cirugías para tratar las heridas que ponían en riesgo su vida y fue dado de alta el 29 de julio del Massachusetts General Hospital.