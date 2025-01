David Kada: "Yo nunca he firmado contrato por dinero"

David Kada, uno de los grandes exponentes de la salsa, compartió en una reciente entrevista con las comunicadoras Jasmin Valdez y Wendy Leonardo, en Hoy en el Espectáculo Podcast detalles reveladores sobre su carrera, sus principios y su familia, los cuales han sido fundamentales en su camino musical.

Durante la conversación, el salsero destacó que su motivación siempre ha sido emocional y no económica. «Yo nunca he firmado contrato por dinero, sino por la sonrisa de mi madre», confesó, dejando claro que sus decisiones profesionales siempre han estado guiadas por el amor a su familia y no por el interés material.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando habló sobre su canción favorita, «Siempre en mi mente», la cual fue compuesta por su hermana. La música para mí siempre ha sido un canal de conexión con los míos, expresó David, quien no dudó en resaltar el rol esencial de sus seres queridos en su éxito.

David Kada también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el ambiente en la industria musical, dejando claro que no le gustan las polémicas ni los conflictos dentro del medio. En este sentido, afirmó que ha preferido mantenerse al margen de disputas y centrarse en lo que realmente importa: la música y su legado.

En cuanto a su futuro profesional, el salsero compartió emocionado que su próximo álbum está programado para su lanzamiento en abril. Este nuevo proyecto promete muchas sorpresas, entre ellas, colaboraciones con grandes artistas, incluyendo una especial con Omega, en la que ambos cantarán salsa, una fusión que seguro encantará a sus fanáticos.

Sobre las decepciones que ha enfrentado en la industria, David también confesó que, a lo largo de su carrera, ha sido engañado por algunas personas que no han actuado con honestidad, a pesar de que siempre ha trabajado con el corazón. Sin embargo, su pasión por la música y su compromiso con su familia siguen siendo su motor.

Finalmente, el salsero dejó claro que David Kada tiene mucho más por ofrecer, asegurando que su carrera está lejos de llegar a su fin. «Hay David Kada para rato», afirmó con firmeza.

No te pierdas la entrevista completa de David Kada en Hoy en el Espectáculo Podcast, disponible en YouTube.

Ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=zQTCkk03ELY

Puede leer: Yubelkis Peralta sobre meterle al bloque: “ni me es necesario, ni me interesa»