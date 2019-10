David Ortiz da primeros datos sobre investigación privada de agresión en el país

Las investigaciones que desarrolló en el país el ex comisionado de policía de Boston Ed Davis sobre la agresión al ex astro del deporte David Ortiz, no arrojaron resultados diferentes a lo encontrado por las autoridades de la Policía Nacional.

Así lo reveló Ortiz durante una entrevista para CNN donde ofreció los primeros detalles de la investigación que se realizó del caso en que resultó herido de un tiro, cuando compartía en el Bar Dial de la avenida Venezuela, en Santo Domingo, República Dominicana.

Yo en realidad contraté a Ed Davis para que me averiguara, se pusiera de acuerdo con las autoridades de allá, investigara; nada diferente ha salido”, expresó.

Sostuvo que conforme a los resultados arrojados por la investigación tiene tranquilidad, pero dijo que no caminará en el país como lo hacía antes porque ve que se corre peligro, pero dijo que no tiene miedo de venir a la República Dominicana.

La Policía Nacional desarrolló una amplia investigación luego de la herida provocada el pasado 9 de junio a Ortiz, cuando compartía con otros amigos incluido Sixto David Fernández, a quien iba dirigida la bala del sicario.

David Fernández habría sido enviado a matar por el presunto narcotraficante Víctor Hugo Gómez, quien al igual que todos los implicados en el caso.