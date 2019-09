David Ortiz entre lágrimas: Toda esta gente de las redes que desinforma, queriendo arruinar mi figura

El ex pelotero David Ortiz, quien fue herido de un disparo en un centro de diversión en Santo Domingo, rechazó entre lágrimas los cuestionamientos y reacciones de los usuarios de las redes sociales, en momentos en que ocurrió el incidente en la avenida Venezuela.

La reacción de Ortiz ocurrió durante la primera entrevista que ofrece a luego de la agresión, concedida al periodista dominicano Tony Dandrades, de la cadena Univisión.

“Toda esta gente de las redes y toda esta gente que desinforma queriendo arruinar la figura de uno y lo que uno a través de los años con sacrificio ha ganado”, expresó el ex jugador de los Medias Rojas de Boston.

Expresó que durante el transcurso de su traslado a la clínica, desde el centro de diversión donde fue herido, iba pensando en tratar de sobrevivir y llegar al hospital despierto.

Insistió en que no tiene enemigo y que hasta este momento no le llega a su mente ninguna persona que quiera hacerle daño. “Lo más importante es que en mi mente, yo buscando, todavía no me llega quién me quisiera hacer un daño de esa magnitud”.

En un avance de la entrevista, que será transmitida en Primer Impacto y el próximo domingo en Aquí y Ahora, Ortiz agradece a Dios por estar bien casi en un cien por ciento. “Dios ha hecho un milagro con migo y gracias a Dios y todo está marchando bien…; ya puedo comer frituras (sonríe a carcajadas)”.