David Ortiz sobre viaje a RD: “Va a ser realmente bueno volver a casa”

El ex pelotero David Ortiz, herido en un ataque a tiro en un centro de diversión de Santo Domingo, volverá a la República Dominicana a juntarse con sus familias y amigos, sin importar lo que revele la investigación del equipo que contrató con relación al incidente.

Las declaraciones del ex astro del béisbol están contenidas en el portal mlb.com, donde se reseña que Ortiz podría estar en el país en unos meses, sin embargo, dejó claro que aunque no tiene problema con nadie, no caminará por casa como lo hacía antes.

“No tengo ningún problema con nadie, así que no siento que tenga que estar lleno de miedo y cosas así. En mi caso, nunca pensé que algo así me pasaría, especialmente en casa, expresó Ortiz.

En una entrevista anterior ofrecida al periodista dominicano Tony Dandrades, Ortiz insistió en que nunca se imaginó que eso le sucedería cuando compartía en un bar de la avenida Venezuela, en la Capital, donde estaba de espalda a la calle.

“Lo más importante es que en mi mente, yo buscando, todavía no me llega quién me quisiera hacer un daño de esa magnitud”, expresó el ídolo de los Medias Rojas de Boston.