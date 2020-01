Dayami La Musa llega por primera vez a RD con su tema “Te Hago Traaa”

Después de haber recorrido todo Europa, Latinoamerica y Estados Unidos, con su participación en el gran Éxito “El Taxi”, ahora la gran artista cubana ‘DAYAMI LA MUSA’, regresa de la mano de su nueva casa, Another Level Studios, (ALS) al mundo del entretenimiento con más fuerza que nunca como solista.

LA MUSA iniciará su gira promocional con su más reciente “Te Hago Traaa”, un Dembow, que saldrá al mercado el 31 de este mes de enero en todas las plataformas digitales y se estrenará exclusivamente en la República Dominicana, ya que ese mismo día llegará al país para llevar su música pegajosa y comercial en su primera visita a los dominicanos.

A pesar de que en su repertorio como solista ya tiene listos más de diez temas, la mayoría de su autoria, en los que incursiona en los géneros bachata, Dembow y Regueton, DAYAMI LA MUSA, está lista para conquistar los corazones de Latinoamerica, Europa, Estados Unidos y El Caribe, pero sobre todo los de República Dominicana.

Un poco más de DAYAMI LA MUSA

DAYAMI LA MUSA, es una joven artista que recorrió gran parte del mundo con su pasada compañía ‘La Fábrica de Exitos’ montada en “El Taxi”, canción que sobrepasa los seis cientos millones de visitas.

Desde muy temprana edad se inclinó por la música ya que desde los 13 años, cantaba, pero no fue hasta los 17 años cuando inicia como profesional en el famoso grupo Arnaldo y Su Talismán en su amada Cuba.

En su trayectoria artística de más de 10 años DAYAMI, además de Pitbull, también tiene temas con otros artistas de fama internacional como Sean Kingston “LO MÍO ES MÍO”, Rico ‘El Bendecido’, el tema “MALOS” y con Rey Chávez, grabó varios temas en el género Bachata.

Su pasión por la música no tiene límites y es que a la artista le brillan los ojos cuando al hablar de su amor por la bachata y el Merengue, “me encanta la bachata, siempre me ha gustado cantarla y bailarla, ese ritmo es muy lindo y sus letras en su mayoría le canta al amor algo con lo cual me siento identificada plenamente pues me inspiro en el amor para escribir mis canciones”.

En el género bachata la Joven cantautora cubana residente en Miami, dice que de la República Dominicana, sigue a sus artistas, su música y su cultura, pues los caribeños nos parecemos mucho”.

DAYAMI LA MUSA, además de darle la exclusiva a República Dominicana, para estrenar su primer Dembow “Te hago Traaa”, la artista también le interesa hacer una colaboración con Mozart LaPara, El Alfa, Don Miguelo, El Torito y Ala Jazá, pues es seguidora de sus canciones y estilos.

La artista también tiene gran pasión por la actuación ya que ha participado en corto metrajes en Miami y le gustaría participar en una película dominicana. “Ir a cantarles a los dominicanos, es un sueño hecho realidad, pues siempre soñé viajar a República Dominicana a llevar mi música, también he visto algunas de sus producciones cinematográficas y puedo decir que han avanzado mucho en las películas y para mi sería un honor poder estar al junto de los actores dominicanos en alguna producción si alguna productora me llama, yo estaría muy feliz y mi sueño hecho realidad”.