De 1,366 casos probables de dengue, 199 son positivos

De 1,366 casos sospechosos de dengue que han sido notificados al sistema de vigilancia epidemiológica, 199 han sido confirmados. El dato esta confirmado a la semana 36 dada a conocer ayer. En República Dominicana, durante la semana -36 del 2025 se notificaron 31 casos sospechosos, de los que se confirmaron 6. Estos casos confirmados por el laboratorio nacional de referencia en salud publica corresponden a Santo Domingo 33.3%, Espaillat 33.3%, Distrito Nacional 16.6% y el Seibo 16.6%

Por distribución geográfica las provincias Espaillat tiene 10.5% y la Vega 9.0% , estas son la de mayor afectación. Las Provincias como Hermanas Mirabal, Valverde y San José de Ocoa, que en 2024 presentaron tasas acumuladas muy altas, muestran una disminución drástica en 2025.

Es que en 2025 no es un epidémico, por lo que la caída, la entienden los expertos en el tema. El dengue es una enfermedad viral, endémica en República Dominicana que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Autoridades insisten en las acciones para disminuir la incidencia de la enfermedad viral.

Malaria

A la semana de vigilancia numero 36, el sistema ha acumulado y confirmado 797 casos de malaria

En cuanto a las notificaciones durante la semana 36 se confirmaron siete casos por laboratorios. Estos corresponden a los dos focos que se mantienen activos ubicados en Azua y San Juan de la Maguana. Las provincias que acumulan la mayor cantidad de casos son, Azua y San Juan con 38.6% y Elías Piña acumula el 3.4%. En las seis últimas semanas se muestra un descenso en la cantidad de casos confirmados.