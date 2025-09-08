De 2010 a la fecha programa consume RD$44 mil millones



Desde su creación en 2010 hasta este momento el programa de medicamentos de alto costo ha consumido RD$44 mil millones, de los que RD$35 mil millones corresponden al período 2020-2025, es decir, a la actual gestión que preside Luis Abinader, pero la demanda de pacientes crece, lo que lo hace insostenible a largo plazo.

El presupuesto actual del programa es de RD$7,340 millones y la lista de pacientes de 7,000, por lo que la solución definitiva a la gran demanda es que estos sean asumidos por el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y, además, fortalecer la capacidad de producción de la industria nacional de medicamentos para que a mediano plazo se supla la demanda de la sociedad.

A esta conclusión llega el responsable de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac) del Ministerio de Salud Pública (MSP), doctor Carlos Sánchez Solimán, quien aboga sobre todo por la la producción de medicamentos genéricos, biosimilares y bioequivalentes seguros y de buena calidad.

“La idea es contar con un mercado de medicamentos abastecido principalmente por la industria local. Es un buen momento para el debate, que yo propongo lleve el nombre de Dayron”, precisa el funcionario.

Dayron Almonte Socías es un niño de apenas 10 meses de edad que padece de Atrofia Muscular Espinal (AME), enfermedad genética que le afecta, pero el medicamento que necesita no está en el catálogo de la Damac por ser una enfermedad rara y de altísimo costo. Este caso, estima, ofrece al país una gran oportunidad para analizar y debatir sobre la necesidad de continuar construyendo un sistema de salud que ofrezca cobertura y acceso universal a medicamentos comunes, de alto costo y de altísimo costo, donde el gasto de bolsillo de la población sea mínimo.

Acceso a alto costo

La Damac atiende a los pacientes que urgen de medicamentos de alto costo, que no cubre el SDSS y quienes los requieren deben cumplir algunos requisitos esenciales como: copia de cédula, carta de solicitud e indicación del medicamento, historia clínica del paciente y un laboratorio que compruebe la enfermedad.

De igual modo, se requiere al paciente una carta de la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) a la que pertenezca, que confirme que no lo cubre.

Entonces, si el medicamento solicitado está dentro del catálogo de la Damac, el paciente entra al sistema, por lo que puede entrar inmediatamente o esperar hasta tanto la dependencia pueda proveerlo. De ahí, precisa, que cada año la entidad revisa la demanda de medicamentos junto con el catálogo para preparar una solicitud para que el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) con fondos del MSP compre los fármacos porque la Damac no los compra.

Más comunes

El funcionario cita las patologías más frecuentes este año, que son la artritis reumatoide y la Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que causa hinchazón e irritación en el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, aunque afecta con mayor frecuencia el intestino delgado y grueso.

Los síntomas comunes incluyen diarrea intensa, dolor abdominal, fatiga y pérdida de peso.

Precisa que solamente en agosto pasado los principales diagnósticos de nuevas solicitudes fueron hepatitis C con 47 casos, para un 24.23%; cáncer de mama 45 casos para 23.20%; osteoporosis severa, esquizofrenia paranoide, esclerosis múltiple y adenocarcinoma de colon, con 10 cada una y un 5.15% por patología.

Siguen la urticaria crónica y adenocarcinoma de próstata con 9 casos cada uno, para 4.64% por cada patología; la de Crohn y adenocarcinoma de pulmón, con 8 casos cada uno, para 4.12% por patología.

Sigue la psoriasis con 7 casos, para 3.61%; espondilitis con 6 casos, para un 3.09%; pubertad precoz, hepatocarcinoma, hipertensión pulmonar con 5 casos por enfermedad, para 2.58% cada una.

Los que no existen

Sánchez Solimán señala que tienen pacientes hasta con 14 años recibiendo medicamentos del programa de manera continua, a través de las nueve farmacias con que cuenta la Damac en todo el territorio nacional.

Aclara que existen muchos medicamentos que no disponen, porque son de última generación o la población que lo amerita es muy baja porque es una enfermedad rara de muy baja prevalencia en la RD, tal como es el caso del niño Dayron.

Precisa que la dirección se dedica a atender la patología de mayor prevalencia y demanda, aunque los pacientes de pocas patologías no se dejan sueltos, se discute con el MSP y otros actores sobre lo que se puede hacer con estos.

La espera

Cada año las autoridades junto a las sociedades médicas y asociaciones de pacientes se reúnen para revisar el catálogo con la finalidad de estudiar si es posible introducir nuevos medicamentos o cambiar algunos de los que ya existen.

La espera es una realidad, admite Sánchez Solimán, pero dice que todo depende de la demanda que en ocasiones se dispara, como sucede con los cánceres, que es donde existen más pacientes, por ende, más solicitudes.