De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

La República Dominicana no solo conquista por sus playas y su gente, también por las historias de quienes llegan desde otros países y deciden sembrar aquí sus sueños. Con esa esencia nació este sábado Migrantes, un programa que entre paisajes y testimonios muestra cómo el país se convierte en hogar para muchos.

En esta primera entrega se compartieron historias de migrantes españoles, y una de mis favoritas fue la de Román Ramos, actual dueño de La Sirena. Mientras más contaba, más se me engrifaban los pelos -en buen dominicano-: llegó al país muy jovencito, sin recursos económicos, pero con un trabajo asegurado y todas las ganas de salir adelante.

Décadas después, los frutos de su esfuerzo son evidentes, aunque no estuvieron libres de sacrificios. Ramos pasó muchos 31 de diciembre trabajando, barrió pisos, sacó basura de zafacones y, en 1965 -en plena Guerra de Abril- adquirió junto a un socio lo que entonces era una tienda de textiles llamada La Sirena, la cual debía pagar a plazos. Esa decisión marcó el inicio de una historia empresarial que hoy es referente en el país.

Lo más inspirador es cómo transformó aquella pequeña tienda en el gran multicentro que conocemos hoy.

El programa, conducido por la periodista Millizen Uribe, subdirectora del periódico Hoy, conductora de Uno+Uno y panelista de El Sol de los Sábados, combina risas, música, baile, testimonios conmovedores con una impecable producción audiovisual que resalta la belleza de la isla.

Migrantes es más que televisión: es un espacio que celebra los aportes y sueños de quienes, viniendo de otras tierras, hoy se sienten dominicanísimos. Una propuesta fresca, inspiradora y de calidad que promete regalar cada sábado, a las 9:00 de la noche por Telesistema, una hora de historias que invitan a valorar la riqueza de la diversidad.

¿Quieres televisión que valga la pena? Prepara tus palomitas, porque ya tienes cita el próximo sábado.

