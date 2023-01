De cara al 2023

En este mes de enero cumplo un año de formar parte de los articulistas de opinión de nuestro diario Hoy Digital, con un tema “De cara …”, a enfrentar una necesidad en el orden de nuestros derechos humanos y fundamentales o bien constitucionales.

Hemos logrado tener una contribución de unos 24 artículos de investigación académica, que están tocando temas a los que me he propuesto no sean “más de lo mismo”, y ello, en consecuencia, ha demandado, como podrá evaluar nuestro apreciado lector, “la milla extra”, y que visto en conjunto, ha valido la pena. Les invito pues a leerlos, y aprovechar la información legal y doctrinal, así como nuestras aspiraciones comprometidas con el bienestar colectivo, para un mejor país y un mundo mejor.

Deseo comprometidamente aportar contenidos e ideas para que juntos encontremos vías de soluciones, y no tan solo detenerme en la crítica o el señalamiento.

Pretendo hacer un repaso a la lista de temas publicados en el 2022, para que continuemos dándole seguimiento, pues están actualizados y son de interés nacional e internacional.

En dichas entregas, fueron abordados contenidos sobre soberanía territorial, marítima y aérea; Estado no laico de R.D.; soberanía y seguridad alimentaria; tecnología, en temas referentes a robótica militar, La quinta generación de conectividad móvil (5G); sobre el espacio exterior o orbita espacial, inteligencia artificial, gobernanza democrática de la Internet; protección para la infancia en línea. La mujer en las distintas culturas y la búsqueda del reconocimiento de la igualdad de género, su no cosificación, no a la publicidad sexista, no estigmatización, no a la violencia estética. Representatividad y participación. Los envejecientes, los discapacitados, los privados de libertad; la dignidad de los cadáveres, los animales en cautiverio para diversión, la vivienda y el régimen de control de alquileres. Psicología forense, criminología, derecho penal y procesal penal. Límites a la corrupción mediante la Auditoría Forense Antifraude (AFA); mecanismos de participación democrática, etc.

En mi apreciación, todos estos temas son super importantes, dirigidos con especialidad a un lector optimista, abogado o no, pero si con compromiso social. Anhelo logren ser asumidos por los que tengan el poder y la autoridad para dar la cara en la toma de decisiones. Con estos artículos de opinión adicionalmente doy a conocer mi pensamiento, y diría que también los sentimientos, siembra que a su tiempo dará su fruto.

A continuación, les presento los 24 títulos citados, publicaciones en línea:

De cara al mar: R. D. Estado Archipielágico.

La otra cara del 5G

La otra cara del 5G en la órbita espacial.

De cara a la paz ante la robótica militar.

De cara a la psicología forense en la República Dominicana.

De cara a la protección de la infancia en línea.

De cara a la gobernanza democrática de la Internet.

De cara a la protección de los derechos de los animales en cautiverio.

De cara a la violencia estética o “body shaming” contra la mujer.

De cara al lenguaje y a la publicidad sexista contra la mujer.

De cara a la no estigmatización de la mujer. (1 y 2).

De cara al derecho a la privacidad en la era digital.

De cara a los derechos de las personas con discapacidad.

De cara a los derechos de los envejecientes y a una sociedad más inclusiva.

De cara a los mecanismos directos de participación ciudadana.

De cara a una política criminal de base criminológica.

De cara al código penal de la mano del código de procedimiento, para dar en el blanco.

De cara al régimen jurídico sobre control de alquileres y desahucios en la R. D.

De cara al Sistema Penitenciario y a las Reglas Nelson Mandela en la República Dominicana.

De cara al respeto de la dignidad de los cadáveres.

De cara contra el hambre.

De cara al Estado no laido de la R.D., en ocasión del Día Nacional de la Biblia.

De cara a la Auditoría Forense Antifraude (AFA).

De cara al derecho a la Información a propósito de la inundación del 4 de noviembre de 2022.

La urgencia o no en la implementación de las recomendaciones, o aspiraciones en cada uno de los artículos antes citados, dependerá de las prioridades de cada lector, según su personal interés. Me permito, con mucha presión entre tema y tema, hacer mi propia selección:

El primero que fuera publicado, “De cara al mar: R. D. Estado Archipielágico”.

A partir de la Ley Núm. 66-07, de fecha 22 de mayo 2007, la cual nos declara Estado Archipielágico, y que crea la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR), adscrita al Ministerio de la Presidencia, y su Reglamento de Aplicación, mediante el Decreto No. 323-12, la República Dominicana cambió, pero no nos hemos dado cuenta, no lo hemos interiorizado, y por tanto no lo hemos asumido en su esencia, lo que ha debido verse en su impacto legal, económico y cultural.

La nueva realidad es que nuestras fronteras marítimas se duplicaron, lo mismo que nuestro espacio aéreo, y nuestra soberanía se amplió en consecuencia, lo que nos da una extensión total de soberanía de 90,020 km cuadrados.

En nuestra “Cara al Mar” tenemos temas pendientes de resolver y que no deben ser postergados y es definir nuestras fronteras con prioridad con Reino Unido y Estados Unidos, respecto a Puerto Rico, quienes no han aceptado nuestro nuevo orden de frontera marítima, así como también con Haití y Jamaica.

Aprovechar todas las riquezas del mar.

Que en nuestras mesas abunde el buen pescado a precio económico.

De cara a los mecanismos directos de participación ciudadana.

Aspiramos que a través de los mecanismos directos de participación, local; por referendo a través de consultas populares; o por referendo aprobatorio, por convocatoria de la Junta Central Electoral, estén disponibles y en consecuencia se nos permita expresarnos con autoridad.

A que no se posterguen por más tiempo todas las leyes que requerimos para participar directamente. La obstaculización a los mecanismos de participación ciudadana por parte del Estado es un tipo de violencia que genera impotencia colectiva, y que a su vez provoca violencias.

De cara a una política criminal de base criminológica.

Entender que el crimen es normal en toda sociedad sana, lo anormal es cuando superamos nuestras propias estadísticas.

Que el endurecimiento de la norma penal no disminuye la criminalidad.

Que propiciemos una política criminal integral de base criminológica. Al estudio criminológico de todo los tipos penales de mayor incidencia nacional y sus respectivas zonas geográficas, como herramienta de prevención, control, y humanización de la justicia.

Que el informe criminológico sea parte de las piezas de los procesos criminales, para dar el soporte que ha de permitir conocer más a fondo a todos los actores del proceso, y lograr sentencias que no solo sean legales sino también justas.

A producir estadísticas y usar de esa valiosa información, la cual es la principal aliada de la criminología.

La otra cara del 5G y La otra cara del 5G en la órbita espacial.

No nos conformemos con que tendremos conexión en tiempo real, sin mediar soluciones para la protección medioambientales. A que se nos respete el derecho a la información.

Nuestras palabras claves: Información. Prevención. Reparación.

Protección a la privacidad de datos y a sufrir ciberataques, se amerita un modelo homogéneo de privacidad que garantice la seguridad global de la red bajo los mismos estándares.

Protección para la salud mental frente a la pandemia de la adición que provocan estas modernas tecnologías.

El espacio ultratrerrestre nos pertenece a todos, pero un solo grupo está sacando riquezas inimaginables y no estamos haciendo los reclamos. Estemos atentos a la Luna, que las potencias ya apuntan a quererse apropiar de ella.

Finalmente,

Gracias a Dios por todas sus bendiciones, dentro de las cuales incluyo los 24 artículos a su disposición en la plataforma de Hoy Digital durante el 2022.

Mi agradecimiento a los licenciados Bienvenido Álvarez Vega y Xiomara Lara.

Mi agradecimiento a cada lector, fuente de motivación y compromiso.

¡Feliz año 2023!