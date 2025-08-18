De Chat Yipiti a Superman: los nombres insólitos que realmente fueron registrados 

Una pareja de Colombia causó controversia al nombrar a su recién nacida como «Chat Yipiti Bastidas Guerra», en referencia a Chat GPT, un chat de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI.

Este caso ha llamado la atención de millones de personas y ha provocado la pregunta: ¿Cuáles son los nombres extraños que han recibido algunos bebes en su nacimiento?

A continuación, veamos algunos de los casos más insólitos y raros que se han registrado durante los últimos años.

Shehawhee Kennedy Brooklyn Cleopatra Katniss Kai-El (Superman) Farlei Gohan Caupolicán Zeus Satanás Nikilan Begoña Disney Landia Lord Vol Demort

Elegir el nombre de un bebé es un momento especial, sin embargo algunas familias en América Latina demostraron que la creatividad no tiene límites.

Desde opciones inspiradas en la tradición hasta nombres únicos y sin precedentes, los datos de algunos registros civiles de la región evidencian el espíritu innovador de muchos padres.