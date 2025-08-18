De Chat Yipiti a Superman: los nombres insólitos que realmente fueron registrados 

De Chat Yipiti a Superman: los nombres insólitos que realmente fueron registrados 

Una pareja de Colombia causó controversia al nombrar a su recién nacida como «Chat Yipiti Bastidas Guerra», en referencia a Chat GPT, un chat de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI.

Puede leer: Día del Médico: SNS resalta logros y compromiso con la salud en el país

Este caso ha llamado la atención de millones de personas y ha provocado la pregunta: ¿Cuáles son los nombres extraños que han recibido algunos bebes en su nacimiento?

A continuación, veamos algunos de los casos más insólitos y raros que se han registrado durante los últimos años.

  1. Shehawhee
  2. Kennedy
  3. Brooklyn
  4. Cleopatra
  5. Katniss
  6. Kai-El (Superman)
  7. Farlei
  8. Gohan
  9. Caupolicán
  10. Zeus
  11. Satanás
  12. Nikilan
  13. Begoña
  14. Disney Landia
  15. Lord Vol Demort

Elegir el nombre de un bebé es un momento especial, sin embargo algunas familias en América Latina demostraron que la creatividad no tiene límites. 

 Desde opciones inspiradas en la tradición hasta nombres únicos y sin precedentes, los datos de algunos registros civiles de la región evidencian el espíritu innovador de muchos padres.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

De Chat Yipiti a Superman: los nombres insólitos que realmente fueron registrados 
De Chat Yipiti a Superman: los nombres insólitos que realmente fueron registrados 
18 agosto, 2025
5 trucos para sacarle el máximo provecho a ChatGPT  
5 trucos para sacarle el máximo provecho a ChatGPT  
8 agosto, 2025
Elon Musk promete Grok 5 este año y asegura que ya supera a GPT-5 de OpenAI
Elon Musk promete Grok 5 este año y asegura que ya supera a GPT-5 de OpenAI
8 agosto, 2025
OpenAI proveerá ChatGPT a agencias del Gobierno de EE.UU. por un dólar
OpenAI proveerá ChatGPT a agencias del Gobierno de EE.UU. por un dólar
6 agosto, 2025
De ChatGPT a la ansiedad: los retos emocionales de la nueva generación
De ChatGPT a la ansiedad: los retos emocionales de la nueva generación
3 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo