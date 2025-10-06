De Ed Gein a Dahmer: las series más espeluznantes basadas en hechos reales que puedes ver en Netflix  

Monster: La historia de Ed Gein de Netflix ha reavivado el debate sobre algunos de los capítulos más oscuros de la historia del crimen real.

La serie presenta un retrato de Ed Gein y sus horrendos actos, y, por otro lado, explora cómo un hombre común de un pueblo tranquilo pudo haber cometido crímenes que inspiraron clásicos del terror como Psicosis y la serie La matanza de Texas.

Puede leer: Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowl: “Nuestra huella no la podrán borrar»

Mindhunter

Si te gustó Monster: La historia de Ed Gein, Mindhunter es imprescindible. Ambientada a finales de los 70, esta serie dramática de Netflix sigue la historia de agentes del FBI que crean métodos de perfilación criminal entrevistando a asesinos reales como Ed Kemper. Al igual que Monster: La historia de Ed Gein, no se basa en escenas sangrientas, sino que profundiza en la psicología y en discusiones espeluznantes.

La serie ilustra cómo los detectives intentaron comprender la mente de asesinos en serie años antes de que se convirtiera en un procedimiento estándar. A pesar de durar solo dos temporadas, los fans la consideran uno de los mejores dramas de crímenes reales de Netflix, ideal para los amantes de la complejidad psicológica.

Monster: La historia de Jeffrey Dahmer

La mejor serie de Netflix sobre asesinos en serie es Monster: La historia de Jeffrey Dahmer, de Ryan Murphy. Protagonizada por Evan Peters como el conocido caníbal y asesino en serie, Monster sigue los crímenes de Dahmer de forma no lineal, retratando los horribles asesinatos con un detalle insoportable.

La serie no es fácil de ver, como mínimo, ya que es un programa muy gráfico que relata actos de violencia aterradores y atroces.

Dexter

Si Monster: La historia de Ed Gein te hizo cuestionar la psicología de los asesinos, Dexter lleva esa curiosidad en una dirección fantástica, pero ficticia y fantástica.

Dexter Morgan es interpretado por Michael C. Hall, un analista forense de Miami con la costumbre de asesinar en secreto a otros criminales que escapan a la justicia. A diferencia de la cruda realidad de Ed Gein, Dexter plantea un dilema moral donde los espectadores aplauden a un asesino que cree estar haciendo el bien.

The Chestnut Man

En la gran tradición de las novelas de misterio danesas nihilistas, surge esta versión deliciosamente espeluznante, y en ocasiones trascendente, de la exitosa fórmula. Una mujer es encontrada brutalmente asesinada en un parque infantil con un extraño tótem hecho de castañas junto a su cuerpo.

La resolución del caso, que se vincula casi inmediatamente con la desaparición del hijo de un destacado político, recae en la detective Naia Thulin (Danica Ćurčič) y su compañero, Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard).

In Plain Sight

A plena vista narra la vida de Peter Manuel, también conocido como «La Bestia de Birkenshaw», quien aterrorizó a Escocia durante la década de 1950. Al igual que en Monster: La historia de Ed Gein, muestra cómo una pequeña comunidad fue aterrorizada por crímenes inesperados.

La serie también sigue al detective William Muncie, quien tuvo una lucha personal con Manuel, por lo que no es solo una serie policiaca. Es un análisis convincente del trabajo policial tradicional antes de que la ciencia forense avanzada reformara el proceso para atrapar asesinos.