De ‘Gatitos explosivos’ a ‘Hilda’, un vistazo hacia algunas series animadas disponibles en Netflix

Exploramos ‘Carol y el fin del mundo’, el proyecto creado por el guionista de ‘Rick y Morty’

Netflix sigue apostando por la animación con títulos recientes como The Imaginary, donde la plataforma de streaming se asoció con Yoshiaki Nishimura, antiguo productor de Studio Ghibli (El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro), para el estreno de esta película. Otro ejemplo es Telma, la unicornio, o la recientemente estrenada Ultraman: El ascenso (Ultraman: Rising), donde vemos al icónico personaje cuidar a un adorable Kaiju recién nacido.

Sin embargo, en esta oportunidad no vamos a hablar sobre películas, sino que vamos a explorar tres series animadas actualmente disponibles en Netflix.

Gatitos explosivos – Exploding Kittens (Creado por Greg Daniels – Disponible en Netflix)

Empezamos con Gatitos explosivos (Exploding Kittens), una serie que llegó a la plataforma el pasado 12 de julio. El proyecto fue creado por Greg Daniels, la mente creativa detrás de las exitosas comedias The Office y Parks and Recreation, en conjunto con Mike Judge, creador de Beavis and Butt-Head. Teniendo en cuenta a sus autores, la serie promete un gran contenido humorístico en su narrativa.

Con respecto a la historia de Gatitos explosivos, seguimos la lucha entre Dios y el Diablo, aunque ahora tienen forma de gatos que son enviados a la Tierra para reconciliar sus diferencias. La serie ofrece al público un vistazo a una batalla histórica entre estas dos figuras, explorando temas de familia elegida, buenas acciones, avances tecnológicos y la eterna lucha del bien contra el mal.

El proyecto, que es una adaptación del icónico juego de cartas del mismo nombre, cuenta con las voces de Tom Ellis (Los juegos del amor, Lucifer, The Flash), Sasheer Zamata (Home Economics, The Outdoorsman), Mark Proksch (Lo que hacemos en las sombras) y Kenny Yates (El mal en la puerta), entre otros.

Hilda (Creada por Luke Pearson – Disponible en Netflix)

Seguimos con Hilda, una serie animada de tres temporadas que adapta los cómics del mismo nombre creados por Luke Pearson. La serie sigue a una joven valiente llamada Hilda que, junto con su amigo y su madre, se embarca en emocionantes aventuras en la ciudad de Trolberg y sus alrededores mágicos. Con una mezcla de fantasía y realismo, Hilda explora temas como la amistad, la familia y la curiosidad, mientras se enfrenta a criaturas fantásticas y misterios encantadores. La serie ha sido elogiada por su estilo de animación único y su narrativa encantadora, convirtiéndose en un éxito entre el público juvenil y adulto.

El proyecto, que cuenta con tres temporadas y una película titulada Hilda y el rey de la montaña (Hilda and the Mountain King), presenta un elenco de voces destacado, incluyendo a Bella Ramsey (Game of Thrones, The Last of Us), Daisy Haggard (Back to Life, Naufragio) y Rasmus Hardiker (El pequeño vampiro), entre otros.

Carol y el fin del mundo – Carol & the End of the World (Creado por Dan Guterman – Disponible en Netflix)

Por último, tenemos Carol y el fin del mundo (Carol & the End of the World), una serie que llegó en el año 2023 aNetflixy ha conquistado a la crítica gracias a su original narrativa. Esta producción se posiciona como una de las más destacadas para el público adulto, combinando humor oscuro con una atmósfera provocadora. Creada por Dan Guterman, reconocido por su trabajo en Community yRick and Morty, la serie ofrece una perspectiva fresca que invita a la reflexión.

La trama gira en torno a la inminente llegada del apocalipsis, lo que lleva a los humanos a luchar contra el tiempo para cumplir sus deseos pendientes. En este contexto, aparece una enigmática mujer llamada Carol, quien desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la historia. A medida que los personajes enfrentan sus demonios internos y las consecuencias de sus acciones, Carol se aferra a la rutina, pretendiendo que el mundo exterior no está cambiando. La serie profundiza en temas como la redención, la amistad y la búsqueda de significado en un mundo en descomposición, planteando preguntas filosóficas que dejarán al espectador reflexionando mucho después de cada episodio.

