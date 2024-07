De ‘Guerra Mundial Z’ a ‘El ejército de los muertos’, algunas películas de zombies para ver en Netflix

La cinta protagonizada por Brad Pitt y la dirigida por Zack Snyder son solo algunas de las propuestas que ofrece el servicio de streaming

Desde que George A. Romero delineó las bases de los no muertos devoradores de carne con La noche de los muertos vivientes (The Night of the Living Dead) en 1968, el subgénero zombie ha dado a lugar a un centenar de películas. Los muertos vivientes, caminantes, reaparecidos, hambrientos, o incluso, infectados han logrado conquistar tantos formatos como se los propusieron y están presentes en cómics, novelas, videojuegos, series y, por supuesto, en el cine.

Con su vasto catálogo, Netflix se ha convertido en un refugio para los amantes de este subgénero del terror. De Guerra Mundial Z a El ejército de los muertos, pasando por Infectados eInvasión Zombie, hoy en Malditos Nerds presentamos una selección de películas Z disponibles en la plataforma.

Invasión Zombie (2016) – Dir. Yeon Sang-ho

Invasión Zombie (Train to Busan) no solo es un gran exponente dentro del subgénero de zombies, sino que se ha convertido en uno de los largometrajes coreanos más taquilleros a nivel mundial. La película dirigida por Yeon Sang-ho, sigue a un grupo de pasajeros a bordo de un tren que viaja de Seúl a Busan durante un brote zombie. Pero lo que comienza como un viaje rutinario se convierte rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia.

Este largometraje se destaca por su ritmo vertiginoso y su capacidad para combinar acción intensa con momentos profundamente emotivos. Los personajes están bien desarrollados, lo que permite a los espectadores invertir emocionalmente en su destino. Además, Invasión Zombie ofrece secuencias de acción memorables, explora temas como el sacrificio, la humanidad y los lazos familiares, convirtiéndola en una experiencia cinematográfica completa.

Guerra Mundial Z (2013) – Dir. Marc Forster

Dirigida por Marc Forster y protagonizada por Brad Pitt, Guerra Mundial Z (World War Z) funciona como una adaptación (bastante libre) de la novela homónima de Max Brooks. La película sigue a Gerry Lane, un exinvestigador de la ONU, mientras intenta detener una pandemia global que transforma a las personas en bestias. Su misión lo lleva a través de varios continentes en una carrera contrarreloj para encontrar una cura y evitar la aniquilación de la humanidad.

Guerra Mundial Z se aleja de los muertos vivientes lentos de Romero y apuesta a escenas de acción a gran escala, con zombies veloces y feroces (algo que logrará satisfacer a algunos y será repudiado por muchos otros).

El ejército de los muertos (2021) – Dir. Zack Snyder

Zack Snyder lleva el concepto de zombies veloces y con aptitudes un poco más allá con El ejército de los muertos (Army of the Dead), una película que mezcla elementos de acción, terror y de las cintas de atracos en un escenario postapocalíptico. La trama sigue a un grupo de mercenarios que se aventuran en una Las Vegas infestada de zombies para llevar a cabo un arriesgado robo en un casino. A medida que se adentran en la ciudad, descubren que los no muertos no serán su única preocupación.

La película se destaca por el enfoque visual estilizado de Snyder y secuencias de acción bien coreografiadas. A su vez, introduce zombies inteligentes y organizados, añadiendo una nueva dimensión al género.

Infectados (Cooties), es una comedia de terror que logra un tono equilibrado gracias a la colaboración del cocreador de El juego del miedo, Leigh Whannell y el de la serie Glee, Ian Brennan. Figuras que también aprovechan a divertirse delante de cámara como parte del reparto.

En Infectados un grupo de maestros de primaria interpretados por Elijah Wood (El Señor de los Anillos) y Rainn Wilson (The Office) deben enfrentarse a sus estudiantes, luego que estos se transformen en zombies tras consumir nuggets de pollo en mal estado. Sin dejar al gore de lado, la película protagonizada por Wood es una opción refrescante para quienes buscan una alternativa más ligera y divertida en el mundo de los zombies.

#Vivo (2020) – Dir. Cho Il-hyung

#Vivo (#Alive) es otra producción surcoreana que se hace lugar entre el cine Z. Dirigida por Cho Il-hyung, esta combina los elementos del subgénero e incluye a la tecnología moderna como herramienta para la supervivencia.

La trama sigue a Oh Joon-woo, un joven atrapado en su apartamento durante un brote zombie, mientras utiliza las redes sociales para buscar ayuda. Todo se sale de control cuando la ciudad entera es puesta en cuarentena, dejándolo aislado y luchando en una situación crítica. Además de presentar buenas secuencias de acción, #Vivo es una exploración emocionante de la soledad, la resiliencia y la esperanza en medio del caos.

Puede seguir leyendo: Congreso Nacional inicia taller de inducción a legisladores electos durante elecciones del 2024