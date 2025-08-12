De José del Castillo a Leonel Fernández , altos dirigentes que han «desangrado» al PLD

Fotografía de archivo del 4 de octubre de 2019 que muestra al expresidente dominicano Leonel Fernández (d) a punto de besar a su esposa, la actual vicepresidente, Margarita Cedeño, durante un mitin electoral de cara a las primarias del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en Santo Domingo (República Dominicana). EFE

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sigue enfrentando una «hemorragia interna» debido a las renuncias que han «fracturado» su estructura política en los últimos años. La más reciente fue la del exministro y exsenador José del Castillo Saviñón, quien anunció su salida definitiva del partido tras casi dos décadas de militancia.

En una carta dirigida al liderazgo del PLD, Del Castillo expresó su “profundo agradecimiento” por las oportunidades recibidas, pero también dejó entrever su desencanto con la falta de renovación interna. Ya en 2024 había renunciado al Comité Político, exigiendo una transformación profunda en la dirección del partido

Renuncias acumuladas

La salida de Del Castillo se suma a una larga lista de figuras emblemáticas que han abandonado el PLD desde su derrota electoral en 2020 y la posterior fractura interna. Entre los más destacados:

Julio César Valentín, exsenador de Santiago y miembro del Comité Político, renunció en 2022 tras expresar desacuerdo con la línea partidaria.

Rafael Paz, exdirector del Consejo Nacional de Competitividad, también abandonó el PLD para unirse a nuevas plataformas políticas.

Franchesca Charinée Ovalles, excandidata a diputada, presentó su renuncia recientemente, agradeciendo al partido por su formación política.

Leonel Fernández y su nuevo partido

Leonel Fernández renunció de manera irrevocable al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el 20 de octubre de 2019, tras 46 años de militancia. En su discurso, expresó que el PLD que fundó Juan Bosch “ya no existe” y denunció que el partido se había convertido en una “oligarquía de hierro” desconectada de sus bases y dominada por intereses grupales.

Fundación de Fuerza del Pueblo

Tras su renuncia, Fernández anunció la creación de un nuevo proyecto político: La Fuerza del Pueblo, con el objetivo de “conquistar por fuera lo que desde adentro nos fue usurpado: la esperanza del pueblo dominicano”. Este nuevo partido se presentó como una alternativa democrática, inclusiva y transparente, con vocación de unidad nacional.

En su alocución, Fernández afirmó:

“Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez”.