De la enfermedad al éxito total: Héctor Acosta arrasa con «Se puede»

“Se puede” el merengue de Héctor Acosta convertido en un himno motivacional para avanzar a pesar de las adversidades

Santo Domingo. El artista Héctor Acosta mostró su satisfacción por la acogida del merengue “Se Puede”, convertido en tendencia y un himno motivacional, para nunca perder las esperanzas, a pesar de las adversidades.

“Se Puede”, merengue estrenado a principios del año 2025, es una composición de la autoría del merenguero Nelson de la Olla, con los arreglos de Isaías Lecler, director musical de la orquesta de Héctor Acosta.

“Se puede” es un tema que refleja la esencia de amar la vida y empezar de cero, con profundo agradecimiento, por las nuevas oportunidades recibidas.

El éxito de este merengue se une al especial regreso de Héctor Acosta a los escenarios, en uno de los años más importantes de su carrera, con estrenos musicales, giras internacionales y sus conciertos masivos “Gracias Dominicanos”, con las que valoró el respaldo de su público, luego de atravesar por una delicada situación de salud.

A la par con el éxito de “Se Puede”, Acosta también estrenó este año, el video y la versión a bachata del vallenato “Si no me falla el corazón”, con los arreglos de Mártires de León, que ocupa primeros lugares de difusión.

Cabe resaltar que Acosta realizó el concierto “Mi Historia Musical” en el Prudential Center, celebrado con gran éxito en el mes de septiembre en los Estados Unidos, replicado en Hard Rock Live de Miami, con la asistencia de miles de personas.

Héctor Acosta además fue declarado como Hijo Adoptivo por el Consulado Dominicano de New York, resaltando su trayectoria artística y cultural.

Acosta formó parte del álbum “Yorkar Inolvidable” un tributo al legado del bachatero Yorkar Sarante, en el que participan destacadas figuras artísticas.

Para el inicio del periodo de fin de año, Héctor Acosta se prepara para realizar un encuentro musical en el Mohegan Sun Arena en Connecticut, junto a la estrella mundial de la salsa Willie Colon.