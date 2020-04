DE LA PROMOCIÓN AL CUIDADO DE LAS EXPORTACIONES

Saludamos y vemos muy a gusto las acciones de nuestro Centro de Exportación e Inversión y su equipo técnico, en los esfuerzos colectivos por apoyar nuestros exportadores en la identificación de oportunidades de negocios para ventas a futuro y con la identificación concreta de compradores para nuestros productos. Esta es una de las funciones centrales del CEI-RD que es vital mantener en funcionamiento activamente a pesar de la crisis.

Aprovechamos la coyuntura y la demanda que nos obliga la crisis para hacer algunas sugerencias adicionales, en este sentido:

1. Es favorable que el enfoque en la búsqueda de compradores tome en consideración donde están las mayores facilidades logística o de conectividad, de manera muy particular en estos tiempos.

2. Tomar en cuenta que EL Caribe siempre ha sido complejo la colocación de productos precederos por un tema ve volumen y economías de escala. En estos tiempos COVID-19 mucho más difícil.

3. Es importante contar con la garantía de los exportadores (potenciales suplidores) de la disponibilidad de productos reales en tiempo, calidad, etc. Los principios básicos de consistencia exportadora tienen vigencia.

4. El Financiamiento es un tema clave, mucho más en esta crisis. Es muy favorable ver potenciales apoyos simultáneos del BANDEX, con soporte tal vez de otras entidades bancarias públicas o privadas, a los fines de cubrirle con la poca capitalización con la que esta entidad cuenta.

5. Un ámbito en el cual el CEI-RD ha venido trabajando es en la promoción de exportación de servicios. Allí debemos pensar donde están la oportunidades reales en los temas de comercio transfronterizo de manera muy especial. Estas no requieren desplazamiento y la virtualidad y teletrabajo son fortaleza. Ejemplo: Servicios profesionales, educación a distancia, etc.

6. Existe un incremento a la implementación de medidas restrictivas al comercio (exports e imports) tanto en productos médicos como también en alimentos y otras mercancías. Es fundamental verificar donde nuestra canasta exportadora se está viendo afecta. Incluso podemos dar una mirada a la inteligencia de importaciones combinada o de doble vía. Ver información OMC y OMA.

7. Continuar, como siempre han hecho, con el monitoreo de los flujos comerciales globales. Ver informes de OMC, CEPAL, BID, Banco Mundial, FMI, cobre situación actual y perspectivas futuras. Las políticas actuales deben ir apuntando a momentos post-covid.

8. Adicionalmente seguir en la línea de oferta de cursos virtuales, tratando de agregar elementos de prácticas del día a día y las experiencias en momentos de crisis. Un Foro Exportador abierto (virtual evidentemente) puede ser adecuado. Esto último junto con la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO). ¿Qué hacer durante la crisis?, pero también ¿Qué hacer después de la crisis? La recuperación tomará largos meses.

9. El Centro de Comercio Internacional y otros organismos están concentrando acciones en estos puntos sobre el comercio internacional. Ejemplos de enlaces relevantes: http://www.intracen.org/covid19/, https://macmap.org/covid19

“Pensar rápido, actuar hacia delante”