De limpiabotas a posible Presidente: Gonzalo Castillo dice no es hablar mucho y bonito, es trabajar

El candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, rompió el silencio y presentó su perfil en una entrevista donde dijo no es una figura de la clase política que nació en cuna de oro como algunos pudieran creer.

Señaló que detrás de su exitoso perfil de empresario y eficiente funcionario, hay una historia inspiradora de un hombre de origen humilde que ha ido alcanzando sus metas en base al trabajo constante, y que está a las puertas de convertirse en jefe de Estado y de Gobierno.

“Vengo de Barahona, del municipio cabecera, de un papá barbero y una ama de casa. Cuando tenía 10 año, hasta los 13 cuando vine a la capital, limpiaba zapatos en la barbería de mi padre. A pesar de las limitaciones económicas y de mi origen, fueron años buenos, fueron años de felicidad, de mucho cariño y amor familiar”, recordó Gonzalo.

En Santo Domingo, retomó sus estudios a los 13 años en el colegio Niño Jesús, donde hizo el sexto y séptimo curso, y el octavo lo realizó en el centro Hogar Pedagógico. Más tarde, ingresó al Politécnico Loyola, donde se graduó de Electrónica Industrial.

“Esos cinco años de preparación en el Politécnico Loyola fueron fundamentales en mi vida”, recuerda Gonzalo. Antes de concluir sus estudios en este centro, ya ganaba dinero arreglando tostadoras, radios y televisores, hasta que ingresó como empleado en Dato Centro.

Como emprendedor, en la década de los 80 puso a funcionar, junto a dos amigos, una floristería y la compañía Grupo Servicios, que se especializaba en la reparación de VHS. Pero, su mayor logro como empresario es el grupo de aviación Helidosa que opera desde 1992.

“No solamente es la compañía más importante de la República Dominicana, es la compañía más importante de todo el Caribe, y es la compañía de su tipo más importante en toda Centroamérica”, expresó.

Su candidatura presidencial. Con un largo camino en el mundo empresarial, ahora Gonzalo Castillo sueña con ser presidente de la República Dominicana, para, según dice, “convertir este país en un país de más oportunidades”.

“Y te digo de ‘aún más oportunidades’, porque ese país de las oportunidades para todos hay un hombre que lo ha venido construyendo casi en los últimos 8 años, que es el presidente Danilo Medina. Pero ese trabajo está todavía sin concluir, hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer y avanzar”, sostuvo.

“El único candidato que estaba en la calle”. El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró que es el hombre adecuado para el trabajo de presidente que toca desde el 16 de agosto próximo, dado los momentos difíciles que vive la República Dominicana por la crisis que ha provocado la COVID-19.

“El hombre adecuado soy yo”, dijo en una extensa entrevista en el programa “Alofoke Sin Censura”, dirigida por el comunicador y empresario Santiago Matías.

Afirmó que lo único que ha tratado de hacer durante esta pandemia es ayudar a las personas que necesitan de una mano amiga, y que lo ha hecho de forma natural por la formación humana que heredó de sus padres.

“El único candidato que estaba en la calle, en los primeros 20 ó 25 días, era yo, y los otros adversarios, para que no les coman los caramelos, salieron luego… En la primera etapa vimos que había una gran crisis de insumos en el país y que había muchas trabas; incluso, el mundo estaba disputándose los suministros médicos, y la única manera de ser eficiente o efectivos y traer suministros médicos era mandando aviones directamente a China, y así lo hicimos”, recordó el exministro de Obras Públicas.

Castillo entiende que el pueblo no necesita un presidente que hable mucho y que tenga un discurso bonito, sino un jefe de Estado que trabaje en beneficio de la nación. Garantizó que “en 100 días yo tengo a este país volando de nuevo, que es el gran reto. Quiero llevar este país a donde estaba, y una vez llegar a donde estábamos, seguir tirando pa’ lante”.

“Ahí hay un pueblo esperando que le resuelvan, y no es hablando que se resuelve, es trabajando”, agregó durante la entrevista, donde contó sobre sus orígenes familiares, su éxito en los negocios y su gran gestión como ministro de Obras Públicas.

Sobre la campaña negativa en su contra. Gonzalo Castillo insistió que en la vida siempre pone mucha dedicación a lo que se propone sin mirar hacia los lados, y que está consciente que en la política hay mucha gente que hace campaña negativa para ellos poder ascender.

“Lo mío solo depende del pueblo. Si voy a ser presidente es porque el pueblo lo decidió y por eso todos mis esfuerzos han ido a conquistar el corazón de todos los dominicanos y dominicanas”, dijo el candidato presidencial del PLD.

En ese sentido, recordó que se ha pasado toda la campaña, desde las primarias de su partido, abogando por una nueva política del respeto y la decencia hacia los demás.

Ante los comentarios denigrantes de algunos adversarios que quieren hacerlo ver como un político sin capacidad para gobernar, Gonzalo dijo que “ofende quien quiere, no quien puede”. “Lo importante es que yo esté consciente de quien soy yo”.

“No tengo nada que me quite el sueño. Soy un soñador y Dios me ha añoñado, porque todo lo que he soñado lo he logrado”, garantizó.

Además, sostuvo que representa otro tipo de liderazgo, un tipo de liderazgo empático, cercano a la gente, de trabajar mucho y hablar poco.

“Más oportunidades para todos”.Expresó que como presidente de la República quiere ser un instrumento que permita a todos los jóvenes, que vienen desde abajo como él, las oportunidades de ser lo que ellos quieran, de alcanzar sus sueños.

Por eso ha identificado las plataformas “Mi primer empleo” (Mi primer paso) y “Espacio del Emprendedor”, dos programas sociales que pondrá en marcha para que la juventud alcance sus sueños.

Por eso, indicó que su campaña ha estado basada en el slogan “Más oportunidades para todos”. “Porque yo soy fruto de eso. Yo tuve las oportunidades que Dios me dio, que me dio mi país y que me dieron mis padres. El reto fue: mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación”, agregó.

“Voy a arrancar (como presidente) con la experiencia de Estado que tengo. Tengo una experiencia de Estado de 7 años como ministro de Obras Públicas. Ahí están mis hechos, el pueblo puede ver lo que hice y lo que dejé de hacer. Transformé esa institución en un ministerio de servicios para la población”, indicó Gonzalo.

En ese sentido, citó que su mayor orgullo, o la obra fundamental de su gestión de 7 años en Obras Pública, fue la implementación de los servicios de asistencia vial: la patrulla de protección, los gomeros móviles, los talleres móviles, las ambulancias y las grúas.

“Yo no puedo cuantificar cuántas personas dejaron de ser atracadas o perder, incluso, sus vidas, por la implementación de esos servicios. A mí, los sindicatos de camioneros me reconocieron por la implementación de esos servicios, porque ellos decían que cuando un camión se dañaba en la carretera aparecían delincuentes que le quitaban la carga, o si venían de regreso, luego de entregar la mercancía, le quitaban el dinero”, recordó en el Alofoke Sin Censura.

Su opinión de Margarita. Sobre su compañera de boleta, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, dijo que es una mujer con la que siempre ha tenido empatía y cariño. “Ese amor de Margarita y el mío es a primera vista, desde que nos conocimos, ella como vicepresidenta y yo como ministro”, valoró.

Con relación al voto en el exterior, cree que “lo más importante es que todos los dominicanos puedan votar. Eso es lo más importante, no solo en República Dominicana, sino también en el exterior…”.