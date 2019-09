De Lo Global A Lo Local. Los 70 años de la República Popular China

Este martes 1 de octubre se cumplen 70 años de la República Popular China (RPCh). No de la cultura y la sociedad de China, que son milenarias, ni de los reinados y los imperios chinos, que también lo son, sino de la proclamación, por parte de Mao Zedong, el 1 de octubre de 1949, de una nueva forma de gobierno.

70 años del gobierno, del pueblo, para el pueblo, con hombres y mujeres que han salido de las entrañas de ese mismo pueblo. 70 años del gobierno de un partido, el partido hegemónico, no único, el Partido Comunista de China (PCCh) que tiene 98 años de fundado y más de 90 millones de miembros.

70 años de un gobierno apoyado en la Asamblea Popular Nacional (APN) que es el órgano supremo del poder del Estado y de una administración pública que ha dado resultados, apoyada en el Gobierno Popular Central y los Gobiernos Populares Locales. 70 años de un liderazgo que no se valida con campañas publicitarias costosas, otorgando el poder al dinero, o sea, plutocracia, sino con años de trabajo y sacrificios, o sea, meritocracia.

70 años del liderazgo e influencia de Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y desde marzo de 2013, Xi Jinping. Cada uno representa una generación de liderazgo, que está en su quinta etapa.70 años que para entenderlos mejor habremos de dividir en tres períodos. De 1949 hasta 1976, inspirado y dirigido por Mao Zedong, más político.

El mayor logro de este primer período fue haber devuelto el orgullo al pueblo chino y recuperado el respeto por parte de las potencias occidentales, que he denominado, el despertar del Dragón. De diciembre de 1978 hasta 2013, es el período inspirado y dirigido por Deng Xiaoping, “Apertura y Transformación”, menos ideológico, promotor del “Socialismo con Peculiaridades Chinas”, enfocado en resultados y el cómo hacerlo, su mayor logro ha sido económico, que continuaron Jiang Zemin y Hu Jintao, a este período lo he bautizado del ascenso del Dragón. El tercer período, que he denominado, el afianzamiento del Dragón, comienza en 2013 con el presidente Xi Jinping, que ha puesto su sello.