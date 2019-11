De Lo Global A Lo Local. Los 96 años de la República de Turquía

El lunes 29 de octubre de 1923 se proclamó la República de Turquía. Así como la conocemos hoy, como la idealizó y diseñó el padre, fundador y primer presidente Mustafa Kemal Ataturk, el “Perfecto Padre”, una “Democracia Parlamentaria Republicana”, laica, unitaria, constitucional, Turquía, acaba de cumplir 96 años.

Por su ubicación, Turquía es, si se quiere, un país euroasiático, aunque culturalmente y por influencia histórica, los turcos se sienten más europeos, no obstante lo difícil que le ha sido al país ser aceptado como miembro de al Unión Europea.

El Mar Mediterráneo, considerado por siempre el mar más importante del planeta, cuyas aguas bañan las costas de países europeos, asiáticos y africanos, se une al importantísimo y estratégico Mar Negro, por medio a los Dardanelos, el Mar de Mármara y el Bósforo, en los cuales Turquía tiene control. Países de Europa del Este, como Bulgaria, Rumania, Ucrania y de Asia occidental como Georgia, sólo tienen salida al Mar Negro y por tanto esta es la única vía de contacto marítimo con el mundo, pero además Rusia tiene sus puertos de “aguas calientes” y una Flota en esta zona.

Si a todo lo anterior le sumamos que tiene un territorio de 783,562 kilómetros cuadrados, una población de casi 83 millones de habitantes, tendremos que darle la razón a George Friedman de Stratfor, cuando lo señala como una potencia emergente.

No sólo por el futuro promisorio que tiene, porque de oportunismos, de beneficios materiales inmediatos, de quien dé o done más, no es de lo que se tratan las relaciones internacionales, República Dominicana tiene excelentes relaciones con Turquía. Relaciones diplomáticas que se consolidan cada día más. Turquía dio el primer paso, designando como embajador permanente en República Dominicana a Aydin Evirgen en 2013 y en estos momentos la embajadora es Su Excelencia Ela Gorkem. La reciprocidad de la República Dominicana llegó este año 2019, cuando el Presidente Danilo Medina, designó como Embajador al destacado político, ex diputado, Elias Serulle, quien ya presentó credenciales al presidente Recep Tayyip Erdogan y está representando con dignidad a la República Dominicana.