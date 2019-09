De Lo Global A Lo Local. El éxito de Huawei no es improvisado

Estar allá en la sede de Huawei en Shenzhen, una imponente metrópolis en el sureste de China, muy cerca de Hong Kong, donde comenzó hace 40 años la transformación y apertura, el ascenso de la China de hoy, donde fui recibido por altos ejecutivos de la empresa los días 22 y 23 de julio de este año 2019, me permitieron tener una visión más acabada de esta compañía de clase mundial y entender que su éxito no es improvisado.

El secreto del éxito de esta empresa de China, pero con presencia y reconocimiento global, viene de la mano del liderazgo y la visión de su fundador Ren Zhengfei,un hombre extraordinario, que piensa y actúa en grande y que está claro de sus objetivos, quien con unos pocos yuanes (RMB la moneda de China), fundo en 1987 una empresa cuyo nombre significa logro, éxito, China o una empresa de China para el mundo.

En 2007 Barack Obama, publicó su libro “La Audacia de la Esperanza”, en donde señaló que en ese entonces, ya China estaba prestando mayor atención a la investigacion para el desarrollo, que los EEUU, su país.

De manera que si para ese momento se estaba observando el interés que estaba prestando China a la producción de conocimientos y la investigación en sectores determinantes para el futuro del planeta, no debe ser sorpresa para nadie el éxito de Huawei, que es una expresión del éxito de China.

Huawei es una empresa con una vision clara, “llevar lo digital a cada persona, hogar y organización a nivel global, para lograr un mundo totalmente conectado e inteligente”, por eso tiene más de tres décadas brindando productos innovadores, asi como servicios confiables y seguros, con un crecimiento sostenido que le ha convertido en el proveedor más grande de equipos de telecomunicaciones y el segundo fabricante más importante de smartphones (teléfonos Huawei, ahora promoviendo el modelo P30) a nivel planetario.

Como sucedió con China, que ascendió, que apareció en el escenario global de manera repentina, sucedió con Huawei, un día el mundo despertó y advirtió la presencia de una empresa que fundada en 1987 comenzó su expansión al mundo en 2004, ya hoy es una realidad insoslayable.

Por eso mi humilde recomendación es que conozcamos esta empresa, que tiene 188,000 empleados en más de 170 países del mundo,entre ellos la República Dominicana donde hay una “Oficina Local” con el señor Ding Xinfeng al frente.