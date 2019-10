De lo Global A Lo Local. PowerChina Empresa global en RD

La “PowerConstructionCorporation of China” mejor conocida como Powerchina, es una poderosa empresa de China que como todo el país exhibe un crecimiento sin parangón en apenas ocho años de existencia, así como la conocemos hoy el resultado de la fusión de varias empresas ya establecidas, desde que fue fundada en septiembre de 2011.

Es una empresa pública de construcción enfocada sobre todo en infraestructura energética e hidráulica. Es china pero con alcance y reconocimiento global en el año 2012 siguiente de su fundación ya estaba en la lista de las 500 Fortune en lugar 390 y para el año 2019 ocupa el número 161.

La sede principal está en Beijing donde fui recibido recientemente, no obstante su presencia planetaria tiene seis sedes regionales, tres de ellas en África una en Europa, otra en las Américas y una en su zona de influencia natural Asia – Pacífico. Hasta diciembre de 2018 contaba con 373 oficinas en 116 países aunque sus operaciones alcanzan 127 países. Powerchina Américas tiene sede central en Panamá, su presencia directa o indirectamente está en 35 países de la región. Tiene ocho oficinas representativas, 27 sucursales, una de ellas en la República Dominicana y 18 subsidiarias.

Fue a mediados del año 2016 que en PowerChina Américas tomaron la decisión de entrar al mercado de la República Dominicana y aunque no existían relaciones diplomáticas entre los países en septiembre de ese año el entonces el presidente de PowerChinaIntl, señor SongDongsheng, visitó el país y se reunió con el presidente Danilo Medina.

Al año siguiente con la aprobación del Ministerio de Comercio de China, PowerChina estableció una sucursal en la República Dominicana a través de su Marca filial SinohydroCorporationLimited.

Es precisamente en el gobierno de Danilo Medina que una empresa china hizo lo que nunca había hecho otra antes, establecerse en el país como empresa estatal de China del sector construcción, constituida para operar bajo las leyes dominicanas con la capacidad para participar en todas las licitaciones públicas organizadas en el país y como tal, ya Power China ganó un primer proyecto. PowerChina es una empresa con la que la República Dominicana puede ganar mucho.