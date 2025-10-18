¡De Los Frailes II a Berklee, con la Beca Michel Camilo!

“¡Hola Demiurgo! –exclama Herminio-… Gracias a nuestro amigo, Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional, hoy te incorporas a hacerle el juego a nuestro alter ego Píndaro en las entregas quincenales y, como era de esperar por las referencias que tenemos de ti, ratificadas por nuestro amigo hermano José Mármol, vas a ser de gran apoyo al contenido de nuestras publicaciones y así intentaremos dar pautas para mejorar el universo”… “¡Hola!” –exclama Demiurgo, mientras Píndaro ve con gran celo este desautorizado aparecido y de inmediato cuestiona-… ¿Y qué te trae por aquí? “… La respuesta no se hace esperar, mientras Herminio mantiene observación de 180 grados a los ahora personajes de compañía… “¿Recuerdan ustedes aquel jovencito al cual le dedicaron una publicación cuando resultó ganador de la Beca Michel Camilo para estudiar en Berklee, Estados Unidos?”…. “¿Y qué ha pasado ahora con él? –cuestiona Herminio-… Recuerdo que fue una beca completa para cuatro años para estudiar música al nivel universitario…”.
Lo que Herminio no esperaba es que fuera el mismo Demiurgo el que explotara en felicidad ante Píndaro y él, para informarles que ese joven, hijo único, de nombre artístico -escogido por él- Alejandro Tavmed, ¡acaba de romper barreras usualmente infranqueables, completando con honores sus cuatro años de la Beca Michel Camilo para su carrera, en sólo tres!…. ¡y tan solo tiene 24 años!”… Píndaro, que siempre mete la cuchara, cuestiona a Demiurgo: “¿Y qué dirías tú es la mayor sorpresa de toda esta experiencia?”… La respuesta no se hace esperar: “Fue seleccionado, entre 10 directores de orquesta globalmente, para asistir a un symposium sobre el maestro rumano Sergiu Celibidache, que tuvo lugar en Tokyo, Japón… Cuando lo llamé a felicitarlo me comentó que, a raíz de esto, hizo una ardua audición y resultó entonces director asistente de la Orquesta de Música Contemporánea de Berklee… Y ahí no para la cosa –agrega Demiurgo-, por su versatilidad estilística e instrumental, se le ha dado la oportunidad de tocar en ensambles, ¡desde música barroca, música de cine, jazz, pop latino, música tradicional afgana y rusa y, hasta música brasileña, en algunos de estos como flautista”.
Herminio, que ha estado escuchando, orgullosamente sorprendido con los resultados de este exitoso resultado de los efectos de la Beca Michel Camilo, comenta: “Hace un tiempo me confirmaron que Alejandro es un joven tan inquieto que, recientemente participó -como saxofonista-, como solista invitado de la filarmónica de Santo Domingo, en dos conciertos súper importantes para nuestra diáspora en las ciudades de Boston y New York –en el Bronx-, además de que dentro de la escuela ha estado presente en La Banda Sinfónica de Vientos del prestigioso Conservatorio de Boston y, en otros ensambles de música de cámara, incluyendo la dirección especial en un recital final de ‘Maestría en Composición’, de dicha institución”.
“Pero, ven acá –exclama Píndaro-… ¡Alejandro parece perfecto!”… A lo que Demiurgo comenta… “Noooo… tiene sus manías… él mismo me ha contado, muerto de risa, que tuvo algunos semestres en los que, cuando llegaba a su habitación luego de tomar clases el día completo, involuntariamente sacaba los instrumentos para seguir practicando… Esto le ayudó a avanzar dentro y fuera de la escuela… Lo malo es –según él- que no respetaba sus horas de descanso, siendo estas igual de importantes como sus horas de práctica”… “Y… los profesores ¿qué le han aconsejado? –cuestiona Herminio-“.
Según Demiurgo, a Alejandro le han dado tres consejos muy específicos, que pueden ayudar a los nuevos valores que aspiran a crecer en su preparación académica: “1- Encontrar su balance y no tomar las cosas como rutina… 2- Auto-evaluarse constantemente, y con la ayuda de otras personas que te puedan ayudar genuinamente en este proceso artístico/deportivo -como se le suele llamar- para estar constantemente reajustando… Y, 3- Dentro de este balance, considerar siempre las horas de descanso y vacaciones ocasionales, como parte de alimentar tu creatividad musical y darle un merecido ocio al cerebro”… “Eso es cierto –reflexiona Herminio- pero, ¿qué significa el saxofón para Alejandro?”… “El saxofón es su infancia… Es historia familiar. Es una relación que tuvo lugar desde el primer instante que él pudo lograr una nota, tomando en consideración que ya tocaba guitarra y tenía el mismo contacto con la trompeta… El saxofón fue amor a primera vista!”.
(Continuará).