De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

La visión de Marx en El Capital sobre tecnología y trabajo

En El Capital, Tomo I (1867), Karl Marx analiza la mecánica del capitalismo, enfocándose en cómo se crea, extrae y acumula el valor. Uno de sus planteamientos más visionarios se encuentra en su análisis de la maquinaria y la “gran industria”. Marx sostenía que el progreso tecnológico bajo el capitalismo no es neutral: se implementa principalmente para aumentar la productividad y reducir los costos laborales. Al sustituir la mano de obra humana por máquinas, los capitalistas buscan aumentar la producción, reducir salarios y limitar el poder de negociación de los trabajadores.

Marx previó que la tendencia del capital era minimizar el “trabajo vivo” del que depende, aunque este sea la fuente del valor excedente. Esto crea una paradoja: el capitalismo necesita trabajadores para generar valor, pero su propia lógica lo impulsa a reemplazarlos con tecnología. En su época, esto significaba máquinas de vapor, telares mecánicos y las primeras líneas de montaje. En la nuestra, implica algoritmos, robótica e inteligencia artificial capaces de sustituir tanto el trabajo manual como el cognitivo.

Las nuevas capacidades de la automatización

La automatización en el siglo XXI ha superado el ámbito de la maquinaria industrial. Los sistemas de IA pueden ahora realizar tareas analíticas, lingüísticas y creativas complejas que antes se pensaba requerían habilidades exclusivamente humanas. La IA generativa puede redactar informes, programar software, crear campañas de marketing e incluso diseñar productos. La visión por computadora y la robótica permiten que fábricas operen con mínima intervención humana, mientras que los vehículos autónomos amenazan categorías enteras de empleos en el transporte.

Esta transformación no solo afecta a puestos de baja remuneración o rutinarios, sino también a profesiones de alta calificación. El potencial de desplazamiento es, por lo tanto, mucho más amplio que en revoluciones industriales anteriores. Si bien cambios tecnológicos pasados crearon nuevos sectores que absorbieron a los trabajadores desplazados, la automatización actual amenaza con avanzar más rápido de lo que la economía puede generar empleos equivalentes.

La advertencia de Rifkin: el fin del trabajo

En El fin del trabajo (1995), Jeremy Rifkin llevó la trayectoria planteada por Marx a la era de la información, advirtiendo que la automatización avanzada podría reducir de forma permanente la necesidad de mano de obra humana en la mayoría de los sectores. Rifkin argumentaba que, a diferencia de las revoluciones industriales anteriores—en las que los trabajadores desplazados eventualmente encontraban nuevos roles—esta ola podría llevar a un desempleo estructural masivo.

También alertó sobre consecuencias sociales y económicas profundas: aumento de la desigualdad, concentración de riqueza y poder, y riesgo de fragmentación social. Su propuesta incluía redefinir el concepto de “trabajo” para incluir actividades no remuneradas pero socialmente valiosas, reducir la jornada laboral y expandir el “tercer sector” de participación comunitaria y voluntaria, anticipando así debates actuales sobre la renta básica universal y las sociedades poslaborales.

La Cuarta Revolución Industrial y la IA

La Cuarta Revolución Industrial, según el Foro Económico Mundial, está impulsada por la fusión de tecnologías que difuminan las fronteras entre los sistemas físicos, digitales y biológicos. La inteligencia artificial ocupa un lugar central, permitiendo una automatización que aprende por sí misma, se adapta y se escala. Esto no se limita a reemplazar tareas repetitivas: implica que las máquinas tomen decisiones, predigan resultados y optimicen sistemas con mínima supervisión humana.

La velocidad de esta revolución no tiene precedentes. Las transiciones históricas, como de la agricultura a la industria o de la manufactura a los servicios, tomaron décadas o siglos. La IA puede penetrar industrias en cuestión de meses, dejando a los trabajadores con mucho menos tiempo para capacitarse o reubicarse. Su alcance—en salud, finanzas, logística, manufactura, derecho e industrias creativas—significa que ningún sector está a salvo.

Tecno-capitalismo y la búsqueda de ganancias

La lógica de Marx sigue vigente: bajo el capitalismo, la adopción de la IA está impulsada por la búsqueda de ganancias, no por el bienestar de los trabajadores. Las empresas implementan automatización para reducir costos laborales, aumentar productividad y ganar cuota de mercado. Los ahorros obtenidos al reemplazar trabajadores no se traducen automáticamente en precios más bajos para los consumidores ni en mejores salarios para los empleados que permanecen; con frecuencia, se reinvierten para reforzar la ventaja competitiva y maximizar los retornos para los accionistas.

Esto genera un desequilibrio estructural: las ganancias de productividad benefician a los dueños del capital, mientras que los trabajadores desplazados enfrentan menos oportunidades laborales. La concentración de riqueza y poder decisorio en unas pocas compañías tecnológicas aumenta el riesgo de desigualdad económica y reduce la rendición de cuentas democrática.

El problema de la demanda en una economía automatizada

A medida que la automatización reduce los ingresos salariales de gran parte de la población, la demanda agregada—el gasto total en bienes y servicios de una economía—puede caer. Esta fue una preocupación planteada por Keynes en la década de 1930 y sigue siendo relevante hoy. Si muy pocas personas tienen ingresos estables, la capacidad de la economía para absorber su propia producción disminuye, lo que crea riesgo de subconsumo crónico.

En el tecno-capitalismo, donde la producción es cada vez más automatizada, este problema puede ser aún más grave. Sin una demanda robusta, la inversión se frena, el crecimiento se estanca y la economía puede entrar en un ciclo de estancamiento auto-reforzado. La paradoja es evidente: las máquinas pueden producir más que nunca, pero sin consumidores con ingresos—los antiguos trabajadores—la economía carece del poder adquisitivo para sostenerse.

El papel del Estado para sostener la demanda

Para contrarrestar este desequilibrio, la política pública se vuelve esencial. En una economía altamente automatizada, el Estado puede necesitar desempeñar un papel mayor en la distribución de ingresos y el sostenimiento de la demanda. Esto podría incluir:

Renta básica universal (RBU): Garantizar a todos los ciudadanos un ingreso fijo para mantener su poder adquisitivo, independientemente de su situación laboral.

Garantizar a todos los ciudadanos un ingreso fijo para mantener su poder adquisitivo, independientemente de su situación laboral. Impuestos progresivos: Asegurar que la riqueza generada por la automatización se redistribuya para financiar servicios públicos y apoyo a los ingresos.

Asegurar que la riqueza generada por la automatización se redistribuya para financiar servicios públicos y apoyo a los ingresos. Inversión pública: Destinar recursos a infraestructura, energías renovables, salud y educación para generar demanda y empleo fuera de los mercados guiados por el lucro.

Destinar recursos a infraestructura, energías renovables, salud y educación para generar demanda y empleo fuera de los mercados guiados por el lucro. Redistribución del trabajo: Fomentar semanas laborales más cortas y la repartición de empleos para distribuir de forma más equitativa el trabajo disponible.

Estas medidas no solo estabilizarían la demanda, sino que también ayudarían a prevenir el malestar social que podría surgir del desempleo masivo y la exclusión económica.

Más allá de la redistribución: repensar la propiedad

La crítica final de Marx era que los medios de producción—hoy, incluidos los sistemas de IA—no debían concentrarse en manos privadas. En un mundo donde las máquinas realizan la mayoría del trabajo económicamente valioso, las preguntas sobre propiedad y control son aún más urgentes. Modelos cooperativos, propiedad pública de ciertas infraestructuras digitales y la IA de código abierto podrían ayudar a garantizar que los beneficios de la automatización se compartan ampliamente.

La visión de Rifkin se alinea en este punto: una sociedad en la que la automatización libere a los humanos de la necesidad económica, permitiéndoles dedicar más tiempo a la educación, la creatividad, el cuidado y la participación cívica. Pero lograrlo requiere una transformación política que desvincule la supervivencia de la participación en el mercado laboral.

Conclusión

La convergencia del análisis de Marx en el siglo XIX, las advertencias de Rifkin a finales del XX y las realidades de la IA en el XXI plantea un desafío claro: sin una intervención política deliberada, la Cuarta Revolución Industrial podría conducir a una desigualdad económica y una inestabilidad social sin precedentes. La automatización promete una capacidad productiva inmensa, pero bajo el tecno-capitalismo, sus beneficios corren el riesgo de ser monopolizados por una pequeña élite.

El papel del Estado, por lo tanto, no es solo gestionar la transición, sino diseñar activamente una economía en la que la automatización sirva a la mayoría, y no a unos pocos. Esto implica garantizar que se mantenga la demanda agregada, que la riqueza se distribuya de forma justa y que la libertad prometida por el progreso tecnológico se materialice para todos. Que la IA sea la base de una sociedad poslaboral más equitativa o un catalizador de divisiones más profundas dependerá menos de la tecnología en sí que de las decisiones políticas que tomemos hoy.