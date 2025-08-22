De Rusia a Indonesia: países que castigan el abuso infantil con castración química

En medio del creciente debate sobre cómo enfrentar los delitos sexuales contra menores, la castración química ha emergido como una medida extrema que algunos países han adoptado para castigar y prevenir la reincidencia de agresores sexuales. Esta práctica consiste en la administración de medicamentos que reducen drásticamente la libido y la actividad sexual, sin implicar una intervención quirúrgica permanente.

Países que aplican la castración química

Según reportes internacionales, al menos 15 países han aprobado leyes que permiten la castración química, ya sea de forma obligatoria o voluntaria, en casos de abuso sexual infantil:

Aplicación obligatoria o judicial

Estados Unidos : En al menos nueve estados como California, Florida, Texas, Georgia y Wisconsin.

: En al menos nueve estados como California, Florida, Texas, Georgia y Wisconsin. Indonesia : Desde 2017, tras un caso de violación grupal a una menor de 14 años.

: Desde 2017, tras un caso de violación grupal a una menor de 14 años. Rusia : Aprobada en 2012 para pederastas.

: Aprobada en 2012 para pederastas. Polonia : Desde 2009, como parte de una reforma penal.

: Desde 2009, como parte de una reforma penal. Corea del Sur : Ley vigente desde 2012.

: Ley vigente desde 2012. Moldavia : Aplicación obligatoria desde 2012.

: Aplicación obligatoria desde 2012. Estonia : Implementada en casos de abuso infantil.

: Implementada en casos de abuso infantil. Tailandia: Aprobada en 2016 para agresores sexuales de menores.

Aplicación voluntaria

Reino Unido, España, Francia y Australia permiten la castración química como parte de tratamientos voluntarios para delincuentes sexuales.

¿Y en República Dominicana?

Actualmente, el Senado dominicano estudia un proyecto de ley que propone aplicar la castración química a condenados por violación sexual a menores, personas en estado de inconsciencia, incesto y agresión sexual con resultado de muerte. La iniciativa ha generado opiniones divididas entre legisladores, juristas y profesionales de la salud mental.