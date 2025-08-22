De Rusia a Indonesia: países que castigan el abuso infantil con castración química

  • Hoy
De Rusia a Indonesia: países que castigan el abuso infantil con castración química

En medio del creciente debate sobre cómo enfrentar los delitos sexuales contra menores, la castración química ha emergido como una medida extrema que algunos países han adoptado para castigar y prevenir la reincidencia de agresores sexuales. Esta práctica consiste en la administración de medicamentos que reducen drásticamente la libido y la actividad sexual, sin implicar una intervención quirúrgica permanente.

Países que aplican la castración química

Según reportes internacionales, al menos 15 países han aprobado leyes que permiten la castración química, ya sea de forma obligatoria o voluntaria, en casos de abuso sexual infantil:

Aplicación obligatoria o judicial

  • Estados Unidos: En al menos nueve estados como California, Florida, Texas, Georgia y Wisconsin.
  • Indonesia: Desde 2017, tras un caso de violación grupal a una menor de 14 años.
  • Rusia: Aprobada en 2012 para pederastas.
  • Polonia: Desde 2009, como parte de una reforma penal.
  • Corea del Sur: Ley vigente desde 2012.
  • Moldavia: Aplicación obligatoria desde 2012.
  • Estonia: Implementada en casos de abuso infantil.
  • Tailandia: Aprobada en 2016 para agresores sexuales de menores.

Aplicación voluntaria

  • Reino Unido, España, Francia y Australia permiten la castración química como parte de tratamientos voluntarios para delincuentes sexuales.

¿Y en República Dominicana?

Actualmente, el Senado dominicano estudia un proyecto de ley que propone aplicar la castración química a condenados por violación sexual a menores, personas en estado de inconsciencia, incesto y agresión sexual con resultado de muerte. La iniciativa ha generado opiniones divididas entre legisladores, juristas y profesionales de la salud mental.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

De Rusia a Indonesia: países que castigan el abuso infantil con castración química
De Rusia a Indonesia: países que castigan el abuso infantil con castración química
22 agosto, 2025
Trump ordena revisar 55 millones de visas: cómo podría afectar a los dominicanos 
Trump ordena revisar 55 millones de visas: cómo podría afectar a los dominicanos 
22 agosto, 2025
¿Quiénes son los «cazadores de gringos», unidad especializada en detener prófugos de EE.UU. en México?
¿Quiénes son los «cazadores de gringos», unidad especializada en detener prófugos de EE.UU. en México?
22 agosto, 2025
Reuniones trascendentales, entre grandes hombres históricos
Reuniones trascendentales, entre grandes hombres históricos
22 agosto, 2025
EE.UU. suspenderá emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros, dice Marco Rubio
EE.UU. suspenderá emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros, dice Marco Rubio
21 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Llegan los Juegos Escolares

Llegan los Juegos Escolares

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo