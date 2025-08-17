“De tú a tú: ProClass Joven” conectó jóvenes rurales de 4 países con apoyo de ProRural Joven del FIDA

El encuentro internacional juvenil “De tú a tú: ProClass Joven” se realizó en el marco del Día Internacional de la Juventud, articulando a jóvenes rurales de República Dominicana, Colombia, Panamá y Costa Rica, como parte de la nueva estrategia del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para impulsar procesos de transformación social y económica en las comunidades rurales.

La actividad fue organizada por el proyecto ProRural Joven, que ha venido impulsando el Viceministerio de Cooperación Internacional dirigido por la politóloga Olaya Dotel, en el recién modificado Ministerio de Economía, se gestó en coordinación con el Ministerio de la Juventud, la Dirección de Desarrollo Social (Supérate), los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y Asociación de Jóvenes Emprendedores Sembrando para el Futuro (ASOJESF), por República Dominicana; mientras que internacionalmente participaron la Red Rural de Colombia y la Asociación de Jóvenes Emprendedoras (ASOJE) de Colombia.

Dentro del segmento inaugural participaron el ministro de Juventud, Carlos Valdéz Matos, y la diputada Melina Sánchez, presidenta de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, quienes saludaron la iniciativa, valorando la importancia de poner en contacto a jóvenes rurales de diferentes partes de la región latinoamericana y caribeña, al tiempo de destacar la importancia de fortalecer las capacidades de las juventudes del campo, no solo como beneficiaria de políticas públicas, sino como protagonistas del desarrollo local.

Con esta iniciativa el FIDA busca fortalecer el intercambio intergeneracional, promoviendo diálogos que rescaten saberes tradicionales y, al mismo tiempo, incorporando prácticas innovadoras en los procesos productivos y sociales; acciones promovidas desde ProRural Joven que trabaja diseñando y adaptando metodologías para las realidad de las comunidades, y fomentando el liderazgo juvenil y el acceso a herramientas tecnológicas.

“De tú a tú”, contó con un segmento de testimonios en el que Yova Sánchez, lideresa de la Articulación Nacional Campesina; y Kervin Martínez, de ASOJESF y la Articulación Juvenil; compartieron experiencias, incluidas algunas durante la pandemia del Covid-19, que demuestran cómo la agricultura sostenible, el turismo comunitario y la producción artesanal pueden convertirse en fuentes sólidas de empleo y bienestar económico, historias de desarrollo rural que combinaron conocimientos locales, creatividad y el rol de redes de apoyo.

En ese sentido, Anthony Franco, Premio Nacional de la Juventud 2025 en el renglón Aportes a la Comunidad Campesina; quien compartió su testimonio, resaltando la importancia de la educación, la perseverancia y la articulación comunitaria para impulsar el desarrollo rural, y posteriormente se desarrolló la participación de representantes de la Red Rural de Colombia y ASOJE, quienes presentaron ejemplos de organizaciones comunitarias para la participación juvenil que están impactando positivamente en sus territorios. Estas intervenciones reforzaron la idea de que la cooperación internacional entre comunidades rurales es necesaria para enfrentar desafíos compartidos como el acceso a mercados, el cambio climático y la inclusión social.

La agenda también incluyó espacio para la reflexión sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo rural. Bajo el título “IA para lo que viene”, Jessica Murcia, analista del FIDA, presentó cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para mejorar la empleabilidad, apoyar procesos de emprendimiento y potenciar el desarrollo personal, en una demostración del poder de estas tecnologías, junto a sus implicaciones éticas, los contextos y su orientación para resolver problemas concretos de las comunidades.

De igual forma, y complementando la mirada tecnológica, se presentó la charla, “Mi salud emocional cuenta” que llevó la conversación hacia un tema fundamental: el bienestar mental de los jóvenes rurales, en la que Yasmeen Guzmán, psicóloga y especialista en género subrayó que los proyectos y emprendimientos en el campo no solo dependen de recursos materiales o capacitación técnica, sino también de la capacidad de sus emprendedores para cuidar su salud emocional, gestionar el estrés y mantener la motivación a largo plazo, dimensiones que advirtió, con frecuencia son ignoradas, pero se constituyen en factores decisivos para la sostenibilidad de las iniciativas productivas.

El equipo técnico organizador estuvo encabezado por Ana Nestorovic, especialista Regional Inclusión Social y Género del FIDA y Wendy Adams, directora ProRural en República Dominicana; además de Karla Sofía Pita, analista del FIDA, y Luis Yanuel Cordero, especialista en juventud de ProRural Joven, quienes moderaron el encuentro, impulsando las dinámicas de interacción y el uso de herramientas digitales de participación, lo que generó un ambiente cercano a pesar de la modalidad virtual de los cientos de participantes.//