¡De vida o muerte! República Dominicana vs Brasil hoy a las 3:10 PM



Desde las 3:00 de la tarde se paraliza la familia del baloncesto: RD vs Brasil es un choque de vida o muerte en la AmeriCup.

El diario HOY consultó a Rafael Uribe, presidente de la Fedombal y a Junior Páez, el gerente de la selección nacional.

¿Qué dijeron?

“Lo primero es que el equipo está muy unido y muy enfocado. Desde nuestra perspectiva, eso será clave”.

“Vamos a jugar contra un equipo difícil, favorito de muchos, pero tenemos hambre de ganar y eso puede ayudarnos”, agregó.

Puso énfasis en que la ausencia de David Jones les afecta.

“Llegar invictos en la primera ronda puso por lo alto el entusiasmo de los jugadores”, dijo Uribe.

Posición de Junior Páez

“Hemos tenido varias reuniones con los muchachos, y aún sabiendo de la tradición de Brasil, ellos no ven imposible que se pueda ganar”.

“Vamos a trabajar fuerte en el aspecto defensivo y esperar que uno de nuestros estelares pueda tener un juego explosivo”, agregó Páez.

“Vamos a poner presión y apostamos a un tremendo juego”, afirmó.

Los muchachos hicieron gimnasia, terapia, entrenaros y quedaba otra reunión anoche.

¿Qué dice la historia?

De por vida, Brasil tiene récord de 11-2 contra la República Dominicana.

Sin embargo, los escenarios han sido diferentes y en esta ocasión RD tiene uno de sus equipos más talentosos.

Un punto negativo es la suspensión de algunos de sus jugadores.

Siendo objetivos, RD va a un juego muy difícil, en el que deberá jugar perfecto en la defensa y necesitará un buen ataque ofensivo. Lo de hoy es de vida o muerte.