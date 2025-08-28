¡De vida o muerte! República Dominicana vs Brasil hoy a las 3:10 PM

¡De vida o muerte! República Dominicana vs Brasil hoy a las 3:10 PM


Desde las 3:00 de la tarde se paraliza la familia del baloncesto: RD vs Brasil es un choque de vida o muerte en la AmeriCup.

El diario HOY consultó a Rafael Uribe, presidente de la Fedombal y a Junior Páez, el gerente de la selección nacional.

¿Qué dijeron?

“Lo primero es que el equipo está muy unido y muy enfocado. Desde nuestra perspectiva, eso será clave”.
“Vamos a jugar contra un equipo difícil, favorito de muchos, pero tenemos hambre de ganar y eso puede ayudarnos”, agregó.

Puso énfasis en que la ausencia de David Jones les afecta.

“Llegar invictos en la primera ronda puso por lo alto el entusiasmo de los jugadores”, dijo Uribe.

Posición de Junior Páez

“Hemos tenido varias reuniones con los muchachos, y aún sabiendo de la tradición de Brasil, ellos no ven imposible que se pueda ganar”.

“Vamos a trabajar fuerte en el aspecto defensivo y esperar que uno de nuestros estelares pueda tener un juego explosivo”, agregó Páez.

“Vamos a poner presión y apostamos a un tremendo juego”, afirmó.

Puedes leer: ¡El Bronx se luce! Se lleva medalla de oro en softbol de los Juegos Juan Pablo Duarte de NY

Los muchachos hicieron gimnasia, terapia, entrenaros y quedaba otra reunión anoche.

¿Qué dice la historia?

De por vida, Brasil tiene récord de 11-2 contra la República Dominicana.

Sin embargo, los escenarios han sido diferentes y en esta ocasión RD tiene uno de sus equipos más talentosos.

Un punto negativo es la suspensión de algunos de sus jugadores.

Siendo objetivos, RD va a un juego muy difícil, en el que deberá jugar perfecto en la defensa y necesitará un buen ataque ofensivo. Lo de hoy es de vida o muerte.

Franklin Mirabal

Franklin Mirabal

Periodista y editor deportivo con 37 años de experiencia, experto en béisbol, locutor, cronista, bilingue y comprometido con apoyar a los deportistas del país.

Publicaciones Relacionadas

¿Desaceleración económica coyuntural o estructural?
¿Desaceleración económica coyuntural o estructural?
28 agosto, 2025
¡De vida o muerte! República Dominicana vs Brasil hoy a las 3:10 PM
¡De vida o muerte! República Dominicana vs Brasil hoy a las 3:10 PM
28 agosto, 2025
Elogio a la Fuerza Aérea
Elogio a la Fuerza Aérea
28 agosto, 2025
Trazan una hoja de ruta económica bilateral
Trazan una hoja de ruta económica bilateral
28 agosto, 2025
AAM gestiona unos RD$30 mil millones en activos
AAM gestiona unos RD$30 mil millones en activos
28 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo