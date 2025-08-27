Deberes que deben cumplir los empleados según la ley en República Dominicana

El Código de Trabajo de la República Dominicana, en su artículo 46, establece un conjunto de obligaciones que deben cumplir todos los trabajadores, además de las que se derivan de contratos individuales, convenios colectivos y reglamentos internos de las empresas.

Entre los deberes más destacados se encuentra el compromiso de asistir con puntualidad al lugar de trabajo y desempeñar las funciones acordadas, así como someterse a exámenes médicos solicitados por el empleador para verificar que no padecen enfermedades contagiosas o incapacitantes.

Estos exámenes deben ser cubiertos por el empleador.

También se exige a los trabajadores observar estrictamente las medidas de higiene y seguridad, tanto las dictadas por la ley como las indicadas por el empleador, y comunicar cualquier situación que represente un riesgo para la integridad de sus compañeros o los bienes de la empresa.

En situaciones de emergencia, los empleados están obligados a prestar servicios necesarios sin derecho a remuneración adicional, si hay peligro para personas o bienes. Además, deben mantener buena conducta y disciplina, guardar confidencialidad sobre información técnica o comercial, y cuidar los instrumentos de trabajo, sin ser responsables por deterioros causados por fuerza mayor o defectos de fabricación.

Otro deber importante es evitar el desperdicio de materiales y devolver aquellos no utilizados. Finalmente, si el empleador ha facilitado vivienda, el trabajador debe desocuparla en un plazo de 45 días tras la finalización del contrato.

Estas disposiciones buscan garantizar un entorno laboral justo, seguro y eficiente, y forman parte de los principios fundamentales que rigen las relaciones laborales en