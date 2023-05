Débil manejo del inglés impide acceso a becas para estudiantes en RD

La falta del conocimiento del idioma inglés es una barrera de oportunidades para muchos jóvenes dominicanos que desean aplicar a becas internacionales, lo que dejó de ser un lujo exclusivo solo para sectores de clase media y alta.

En el caso de Canadá, una de las tres potencias que generan oportunidades de estudios a jóvenes latinos, su embajada ha registrado pérdidas de un 40% al ofrecer becas a estudiantes dominicanos, a pesar de obtener altas calificaciones, no es suficiente si no manejan el idioma inglés, razón por la que no son aceptados para acceder a los programas que ofrece ese país, explicó Daniel Cano Mejía, director en Latinoamérica de mercadeo y ventas de Internacional Languages (Atpal).

“Uno de los requisitos que muchos programas de becas solicitan, es el dominio del idioma del país donde desean estudiar, sin embargo, muchos estudiantes no cumplen con ello, ya que reprueban las admisiones y por ello no cumplen con lo que las universidades buscan”. dijo.

Puede leer: Exigen realización de elecciones estudiantiles en la UASD

Cano pidió al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) poner más atención al idioma inglés, el cual cada día será más exigente como segunda lengua, ya que es la base que en la actualidad abre las puertas para el desarrollo y oportunidades de la juventud en aguas extranjeras.

García reconoce debilidades

Ante esa situación, el ministro del Mescyt, Franklin García Fermin, reconoció las debilidades, y señaló que a través del curso de inglés de Inmersión solo tienen capacidad para 25 mil estudiantes, lo cual impide expandir la enseñanza del idioma a nivel nacional.

Dijo que por esa razón el Mescyt, junto con el presidente Luis Abinader, están ejecutando más plataformas bilingües accesibles para seguir promoviendo el programa destinado a los jóvenes de todos los estratos sociales con deseo de superarse, y poder adquirir mejores conocimientos educativos a nivel internacional.6