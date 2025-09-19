Decano Gerardo Roa celebra la creación del Premio Hispanoamericano de Poesía José Mármol

El decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Gerardo Roa Ogando, celebró la creación del Premio Hispanoamericano de Poesía José Mármol, iniciativa de la Editorial Valparaíso (Granada) y la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, que busca impulsar la creación poética en Hispanoamérica y difundir las obras ganadoras de cada convocatoria anual.

El académico destacó que este nuevo galardón constituye una gran noticia para la literatura y un homenaje justo al poeta y ensayista dominicano José Mármol, quien ha sido reconocido previamente con el Premio Nacional de Literatura 2013 y el Premio Casa de América de Poesía Americana 2012.

“El nombre de José Mármol se inscribe en la historia de la literatura como una voz que ha sabido conjugar la belleza del verso con la hondura del pensamiento”, expresó Roa. “Con este premio, no solo se dignifica su legado, sino que se abre una puerta luminosa para los poetas de toda Hispanoamérica, quienes encontrarán en él un estímulo para seguir creando con autenticidad y compromiso”.

Roa Ogando agregó que la Facultad de Humanidades de la UASD se siente orgullosa de contar con una figura como José Mármol entre sus referentes literarios, y subrayó que la creación de este premio confirma la trascendencia del aporte del poeta a las letras universales.