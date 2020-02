Decano pide JCE llame a nuevas elecciones, Subero que unifique

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Radhamés Bautista López García, y el expresidente de la Suprema Corte Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, advierten que la Junta Central Electoral (JCE) suspendió ayer las elecciones municipales sin que exista un mandato legal porque la Ley del Régimen Electoral 15-19 solo la autoriza a anular el proceso.

Ambos juristas coinciden en recomendar que se anule el sistema del voto automatizado y que se retome la vieja modalidad del voto manual.

Al respecto, plantean dos salidas “a la crisis política -sin precedentes- creada en la República Dominicana”: Bautista García exhorta a la JCE a acogerse al artículo 261 de la Ley Electoral y proclamar a nuevas elecciones municipales en los 30 días siguientes a la suspensión del proceso; mientras que Subero Isa propone que se unifiquen las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales del próximo mes de mayo.

Subero Isa argumenta que no existe tiempo para realizar otro certamen electoral antes del mes de mayo.

Decano López García. El profesor universitario manifestó que la salida a la crisis planteada ayer no está sujeta a ningún sector en particular. Parte de que se elimine el voto automatizado y “llama a todos los actores de la vida nacional a articular un gran pacto social, para buscarle una salida a la crisis”.

Se opone a la unificación de las elecciones, entendiendo que habría que modificar la Constitución.

“Yo planteo, de manera definitiva, acogernos a lo que plantea el artículo 261 de la Ley 15-19, de que la JCE, como órgano responsable de organizar los procesos electorales, haga una nueva proclama y organice unas nuevas elecciones”.

Afirma que si hay voluntad habrá tiempo, ya que el país está en una situación políticamente irreversible.

Opina que la JCE debió suspender las elecciones antes de que iniciarán porque supo que las fallas en el sistema se detectaron previamente y la Organización de Estados Americanos (OEA) comprobó que no había forma de superarlas.

Con respecto a los alcaldes, recordó que deben ser juramentados -los nuevos- el próximo 24 de abril pero que deben permanecer en el cargo los que están hasta que se juramenten los elegidos.

Jurista Subero Isa. El expresidente del Consejo del Poder Judicial declaró a Hoy que la suspensión de las elecciones le tomó por sorpresa. “No prevía que pudiera ocurrir un acontecimiento de una magnitud tal que llevara a la JCE a suspender todo el proceso”.

Pide no buscar solución jurídica sino política, con el acuerdo de todos los líderes políticos. Creía que la JCE había probado la credibilidad del sistema. Le preocupa que en la población se confunda la suspensión de las elecciones con la anulación de los comicios, cuando la ley y la Constitución no contemplan la suspensión.

Considera que no hay tiempo para que la JCE convoque a nuevas elecciones antes del mes de abril porque sería muy precipitado.

Asume que, además, el certamen implica millones de pesos.

“Planteo, como la única alternativa posible, la unificación de las elecciones, que las municipales sean rodadas y unificadas con las elecciones de mayo, para salvar el proceso municipal”.

Analiza que la suspensión de estas elecciones, montada con tanto tiempo, le ha ocasionado un daño extraordinario a la democracia dominicana y a todo el proceso.

Se pregunta, “cómo se va a convencer ahora a la gente que estaba entusiasmada con votar”. Ve que a esto se suma el poco interés que los ciudadanos suelen mostrar en elecciones locales y se imagina la frustración de los propios candidatos a cargos municipales.

Resaltó que todo esto es un duro golpe para la JCE en un país que no existía precedentes de este caso.