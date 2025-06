Decenas mueren en Gaza por ataques israelíes mientras se acercan las perspectivas de un alto el fuego

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Al menos 60 personas murieron en Gaza por ataques israelíes, informaron el sábado trabajadores de la salud, mientras los palestinos enfrentan una creciente crisis humanitaria en Gaza y las perspectivas de un cese al fuego cada vez más cerca.

Los ataques comenzaron el viernes por la noche y continuaron hasta el sábado por la mañana, matando entre otras cosas a 12 personas cerca del Estadio Palestina en la ciudad de Gaza, que albergaba a personas desplazadas, y a otras ocho que vivían en apartamentos, según el personal del Hospital Shifa, donde fueron llevados los cuerpos. Más de 20 cuerpos fueron trasladados al Hospital Nasser, según las autoridades sanitarias. Un ataque al mediodía del sábado mató a 11 personas en una calle en el este de la ciudad de Gaza, y sus cuerpos fueron trasladados al hospital Al-Ahli.

Los ataques se producen mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que podría haber un acuerdo de alto el fuego dentro de la próxima semana. Al responder preguntas de los periodistas en la Oficina Oval el viernes, el presidente dijo: «Estamos trabajando en Gaza y tratando de solucionarlo».

Un funcionario con conocimiento de la situación dijo a The Associated Press que el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, llegará a Washington la próxima semana para conversar sobre el cese al fuego en Gaza, Irán y otros temas. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

Las conversaciones se han reanudado desde que Israel rompió el último alto el fuego en marzo, continuando su campaña militar en Gaza y agravando la grave crisis humanitaria de la Franja. Unos 50 rehenes permanecen en Gaza, y se cree que menos de la mitad de ellos siguen vivos. Formaban parte de unos 250 rehenes tomados cuando Hamás atacó Israel el 7 de octubre de 2023, lo que desencadenó una guerra de 21 meses.

La guerra ha matado a más de 56.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes. Dice que más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

También puede leer: Comienzan en Irán los funerales de militares y científicos muertos en la guerra con Israel

Hay esperanzas entre las familias de los rehenes de que la participación de Trump en asegurar el reciente alto el fuego entre Israel e Irán pueda ejercer más presión para un acuerdo en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está en medio de una ola de apoyo público a la guerra de Irán y sus logros, y podría sentir que tiene más espacio para avanzar hacia el fin de la guerra en Gaza, algo a lo que se oponen sus socios gobernantes de extrema derecha.

Hamas ha dicho en repetidas ocasiones que está preparado para liberar a todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en Gaza. Netanyahu dice que solo pondrá fin a la guerra una vez que Hamas sea desarmado y exiliado, algo que el grupo ha rechazado.

Mientras tanto, los palestinos hambrientos están soportando una situación catastrófica en Gaza. Después de bloquear todos los alimentos durante dos meses y medio, Israel solo ha permitido la entrada de suministros en el territorio desde mediados de mayo.

Los esfuerzos de las Naciones Unidas para distribuir los alimentos se han visto plagados de bandas armadas que saquean camiones y de multitudes de personas desesperadas que descargan suministros de los convoyes.

Los palestinos también han resultado heridos de bala mientras se dirigían a conseguir alimentos en los sitios de ayuda recién formados, administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, según funcionarios de salud de Gaza y testigos.

Testigos palestinos dicen que las tropas israelíes abrieron fuego contra las multitudes en las carreteras que se dirigían a los sitios. El ejército israelí dijo que estaba investigando incidentes en los que civiles resultaron heridos mientras se acercaban a los sitios.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd