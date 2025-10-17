Mediante una resolución, la Alcaldía de Cotuí declaró tres días de duelo municipal tras la muerte del exsenador y servidor público de larga trayectoria Vicente Sánchez Baret.

De acuerdo con la declaratoria de la Sala Capitular de Cotuí, los días 17, 18 y 19 del presente mes de octubre fueron declarados de duelo en este municipio.

En la declaratoria de la Alcaldía se resalta la destacada trayectoria e incidencia local y nacional del exsenador y funcionario público Vicente Sánchez Baret.

En varios períodos de la vida política democrática, Vicente Sánchez Baret fue electo como senador de la provincia Sánchez Ramírez y ocupó importantes posiciones en la administración pública durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Entre los cargos que ocupó Sánchez Baret se destacan la Secretaría de Interior y Policía y la Secretaría de Deportes durante la gestión de gobierno del fenecido presidente Antonio Guzmán Fernández.

También fue director general de Aduanas durante los cuatro años de gobierno del expresidente Hipólito Mejía.

La vida y el accionar político de Vicente, quien nació en Cotuí en el año 1936, iniciaron cuando fue designado como el primer síndico de este municipio por Rafael Leónidas Trujillo.

Gravitó de forma exitosa en la vida política de los municipios de Cotuí, La Mata, Fantino y Cevicos, donde fue electo senador en varias ocasiones con altos porcentajes de aprobación de la población mediante el voto democrático.

Luto y duelo en Cotuí

Para el alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla, la muerte de Vicente Sánchez Baret cierra un capítulo en la vida de un gran político dominicano, a quien definió como un extraordinario ser humano y uno de los impulsores del avance y desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez.