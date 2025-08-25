Declaran a monseñor de la Rosa y Carpio “Hijo Meritorio” de Higüey



El Concejo de Regidores de la Alcaldía del Municipio de Higüey, provincia La Altagracia, declaró como “Hijo Meritorio”, a monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de la ciudad de Santiago, en reconocimiento a una vida de servicio y entrega.

La declaratoria con la resolución 53-2025 destaca a De la Rosa y Carpio por sus méritos, virtudes y valiosos aportes en beneficio de toda la colectividad altagraciana”. Fue leída por Jessica Carolina Mayans, secretaria titular del Consejo de Regidores de la gestión 2025-2026.



“Este honor representa el agradecimiento sincero de un pueblo que valora su entrega, su ejemplo de fe y su dedicación a las causas que enaltecen a nuestro pueblo´´, expresó, por su lado, Rafael Josias Castillo, presidente del Concejo, durante un acto concurrido por autoridades de la provincia y del país.

Monseñor De la Rosa y Carpio, al recibir la distinción, agradeció a la Alcaldía y al Concejo de Regidores. “Es un abrazo de mi pueblo amado, que llevo siempre en el corazón, y que hoy me honra de una manera especial”, manifestó el prelado, visiblemente emocionado.

Asimismo, el líder religioso, escritor y comunicador, agradeció la presencia del obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro, la cual calificó como un verdadero regalo.

“La Providencia ha querido que esta distinción me llegue precisamente hoy, cuando recibimos los Toros de la Virgen, una de las más hermosas tradiciones que expresan el amor de este pueblo a su Madre. Que la Virgen de la Altagracia nos siga cobijando bajo su manto, y bendiciendo a nuestro amado Higüey y toda la República Dominicana´´, subrayó.

En el encuentro también se le rindió tributo como ´Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio´´ a la Hermandad de los Toreros de la Virgen de la Altagracia. “Higüey preserva su historia, fortalece su fe y exalta lo que nos hace únicos como pueblo», expresó la alcaldesa Karen M. Aristy, según indica una nota.

Ambas resoluciones fueron emitidas como parte de las actividades oficiales de las festividades religiosas y culturales de la ciudad.