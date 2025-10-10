Declaran el 9 de octubre “Día de Amara La Negra” en Miami

Miami, Florida – 10 de octubre de 2025. La Ciudad de Miami entregó a la artista dominicana Amara La Negra una proclamación oficial, declarando el 9 de octubre como el “Día de Amara La Negra”, en reconocimiento a su trayectoria artística, su compromiso con la representación cultural y su impacto en la comunidad latina.

El acto fue encabezado por el alcalde Francis Suárez y el comisionado de la Ciudad de Miami, Miguel Ángel Gabela, quien destacó el valor de la cantante como referente de orgullo, diversidad e identidad cultural.

“Fue un honor reconocer a Amara La Negra con una proclamación oficial de la Ciudad de Miami por sus extraordinarias contribuciones a nuestra cultura, nuestra comunidad y a esta ciudad que todos llamamos hogar”, expresó el Comisionado Gabela.

Amara recibió este homenaje acompañada de sus hijas, Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De Los Santos, quienes estuvieron presentes en la ceremonia como testigos de este momento histórico para su madre.

“Recibir esta proclamación significa muchísimo para mí, porque no solo representa a Amara La Negra la artista, sino también a la niña que creció aquí en Miami soñando en grande y que hoy recibe este honor de la ciudad que la vio crecer”, declaró la cantante y comunicadora, talento del programa Desiguales de la cadena Univisión.

Este reconocimiento simboliza no solo un homenaje a su carrera, sino también un acto de visibilización: Miami eleva su voz como patrimonio cultural vivo, declarando un día en su nombre para que su ejemplo y su lucha resuenen entre comunidades diversas.

Trascendencia del reconocimiento

La proclamación tiene un profundo significado, pues otorga un respaldo institucional al aporte artístico y social de Amara La Negra, al tiempo que establece un día conmemorativo que servirá de referencia para futuras generaciones. También reafirma el compromiso de Miami con la diversidad y la pluralidad cultural, convirtiéndose en un puente que conecta la herencia dominicana con la comunidad latina e internacional que convive en la ciudad.

El legado de Amara La Negra

Con una carrera que trasciende la música y la televisión, Amara La Negra ha consolidado un legado de representación y autenticidad. Su trabajo ha sido clave para la visibilización de la mujer afro-latina, llevando con orgullo sus raíces dominicanas y defendiendo la igualdad racial en escenarios internacionales.

Más allá de los éxitos musicales y mediáticos, Amara ha usado su voz para impulsar la inclusión, el empoderamiento femenino y la celebración de la identidad caribeña. Con este reconocimiento, el 9 de octubre quedó consagrado como un día que recuerda que el arte es también un motor de transformación social y cultural.