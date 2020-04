Decoremos con Kiki: La decoración a tu favor

“Quiero, pero nunca tengo tiempo”… Pues acaba de llegar, ahora que tenemos tiempo vamos a utilizarlo, así cuando todo esto pase y podamos volver a salir tendremos la casa ordenada y lista para disfrutar.

Rodearte de cosas bonitas no es solo agradable a la vista, es un aliciente para el ánimo, de ahí la ayuda de la decoración para sentirte bien en casa.

Empieza por sacar todo aquello que ya no usas, que no sabes por qué lo tienes guardado, aquello que no funciona debe desecharse. Nunca tendrás espacio para lo que realmente te gusta si no depuras. No es solo que esté limpio, es que te quedes con lo necesario. Despeja las áreas, no amontones. Quédate con las cosas que te gustan, que traen buenos recuerdos a tu familia.

Abre las ventanas, deja que entre la luz en algunas horas del día, así será más llevadero el encierro, pues la iluminación nos trae positivismo. Aprovecha también para verificar los rincones oscuros, donde no entre la luz natural necesitan reforzarse con iluminación artificial.

Es buen momento para revisar los espacios de cada miembro de la familia, sin importar los metros que tenemos disponibles, cada quien debe tener su lugar. Si respetamos el área de cada uno es mas fácil la convivencia y todos tenemos pertenencia en nuestro espacio compartido.

Si tienes balcón, terraza o patio, de seguro ya descubriste que es oro molido. Es hora de usarlo, adecuarlo para seguir usándolo cuando volvamos a la calma. Cuida de las plantas que hace mucho no atiendes y restaura ese espacio tan valioso en una época cuando cada metro cuenta.

Reubica, cambia muebles de posición y ya tienes una decoración nueva. Si ya no usas esas mesitas auxiliares de la sala puedes llevarlas a la habitación como mesitas de noche.

Esos candelabros que encontraste limpiando el armario le das un nuevo uso en el recibidor.

El entorno de nuestro hogar, la forma en que lo decoramos, tiene un impacto en nuestra salud, bienestar y nuestro diario vivir, por lo que ahora que estás allí y tienes tiempo, pon atención a lo que te hace sentir tu hogar; puedes detectar y enmendar cualquier aspecto que lo requiera.

Si sientes que tu decoración es muy fría por los materiales, combina con piezas en madera o ratán, o intenta con alfombras en fibras naturales o de pelo largo. Incorpora elementos familiares, reales, recuerdos de viajes, colecciones y quizás una que otra pieza heredada. Eso le da un matiz de personalidad y carácter propio.

El hogar es para los que lo habitan, ahora que estamos todos en casa, pregunta y escucha, que te cuenten los chicos, tu pareja, qué sienten que les hace falta o lo que puede estar de más, construyan juntos la casa donde quieren vivir y a la que quieran volver porque así lo sientan, no porque la cuarentena los obligue.