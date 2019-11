Decoremos con Kiki:“Home staging”, ¿sabes qué es?

Parece un término muy técnico, pero es una práctica que viene haciéndose muy habitual.

Hablamos de preparar una vivienda para ser vendida o alquilada de forma que resulte atractiva para los compradores. Muchas veces el posible adquiriente no puede hacerse una idea de lo que se puede lograr con el espacio en una o dos visitas y mostrarle el potencial del inmueble desde la primera vez es un paso en garantía de que lo adquiera.

La competencia inmobiliaria es cada vez más fuerte y presentar una vivienda con imagen de hogar la hace mucho más “vendible”. Con el “home staging” funciona eso de amor a primera vista. Se capta la atención del cliente en la primera impresión y los expertos indican que al quedarse con esa imagen y haciéndose la idea de cómo será su vida allí les supone una gran ventaja frente a las demás opciones.

La idea no es hacer remodelaciones en grande, sino con técnicas decorativas lograr espacios neutrales adaptables a cualquier tipo de estilo o función de los posibles nuevos habitantes. Se hace énfasis en ambientar el uso de los espacios, iluminar correctamente, pintar y hacer las estancias lo más limpias posible.

Hoy en día la mayoría de las compras del sector inmobiliario inician en portales de internet, por lo que unas buenas fotos profesionales con espacios ya adecuados son una excelente herramienta de “marketing”, pues con las viviendas no solo ofrecemos un producto, hay que llevar la idea del sueño de convertirlo en un hogar.

Al mostrar el inmueble vacío puede verse más pequeño y el “home staging” se está practicando tanto en viviendas económicas como en las opciones de mayor lujo, todo depende del presupuesto que se tenga. Se puede hacer con muebles “low cost”, pues la idea es crear una ilusión de lo que se puede lograr.

Vale la pena pensar en la inversión de preparar la vivienda para ser publicitada y visitada; esto se reflejará en menor tiempo en el mercado y mayor rentabilidad. Volvemos a puntualizar que los espacios bien trabajados dan mejores resultados por la experiencia que crean.